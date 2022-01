Algérie: Les raisons d’un échec annoncé

Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.

One, two, three, la CAN est finie pour l'Algérie, tenante du titre éliminée jeudi dès le premier tour par la Côte d'Ivoire (3-1) sans avoir jamais retrouvé ses vertus collectives et offensives, et peut-être aveuglée par son record d'invincibilité.

