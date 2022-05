Algérie: après le capitaine Mahrez, l’entraineur Belmadi lynché à son tour

Djamel Belmadi et Riyad Mahrez.

Djamel Belmadi est vertement critiqué en Algérie. En cause, l’absence du capitaine Riyad Mahrez aux prochaines échéances de l’équipe nationale. L’entraineur des Fennecs est accusé de «favoritisme». On assène qu’il n’a plus les coudées franches après le fiasco de la CAN 2021 et du Mondial 2022.

Par Le360sport