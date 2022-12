© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

VidéoL’objectif de réussir à acheter un billet d’avion Casablanca-Doha hante des centaines de supporters qui font le pied de grue devant les agences de Royal Air Maroc. Leur souhait est d’être au rendez-vous, mercredi 14 décembre 2022, pour encourager les Lions de l’Atlas. Ambiance à Casablanca.

Nombreux sont les Casablancais qui ont afflué aujourd’hui vers les agences de RAM pour acheter un billet d’avion Maroc-Qatar, souhaitant vivre, sur place, l’émotion de la demi-finale de la Coupe du monde prévue le 14 décembre 2022 et encourager les Lions de l’Atlas contre les Bleus.

A voir les visages des supporters devant les agences de RAM, il est aisé de comprendre qu'ils veulent ardemment partir encourager les hommes de Walid Regragui. La joie et l’enthousiasme se lisent facilement chez les fans du Onze national.

«Je pars au Qatar pour la première fois. J’attends patiemment mon tour pour acheter mon billet d’avion et soutenir l’équipe nationale ce mercredi. Je suis surpris par le grand nombre des supporters qui souhaitent partir soutenir notre équipe. Je suis sûre et confiante que le Maroc va gagner», indique une jeune femme, fan très motivée des Lions dans une déclaration pour Le360.

« Je suis ici depuis 6h00 du matin. J’ai obtenu mon billet d’avion pour partir ce mardi à 6h00. L’organisation est parfaite», affirme un supporter des Lions de l’Atlas, tout sourire.

La compagnie nationale propose près de 30 vols opérés par des avions gros porteurs et qui sont programmés mardi et mercredi prochains, a indiqué Royal Air Maroc dans un communiqué. Un véritable pont aérien.

Il convient de rappeler que cette offre unique est proposée à la vente à partir de ce lundi 12 décembre au tarif spécial de 5.000 dirhams TTC (aller-retour).

D’ailleurs, afin de permettre à un grand nombre de Marocains de pouvoir en bénéficier, la commercialisation des billets sera effectuée sur le site www.royalairmaroc.com, au niveau des agences commerciales de la compagnie et via ses centres d’appel, en plus du réseau national des agences de voyages.