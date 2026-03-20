Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Sidi Bennour arrive en tête des cumuls pluviométriques avec 33 mm, suivie d’Immouzzer-Idda Outanane qui totalise 30 mm. El Jadida et Casablanca enregistrent chacune 28 mm, selon la Direction générale de la météorologie.

Tanger affiche un cumul de 23 mm, tandis que Nouaceur enregistre 22 mm. Mohammedia suit avec 17 mm et Tit Mellil avec 15 mm. Essaouira-Aéroport totalise 13 mm, alors qu’Essaouira-Port et Chefchaouen enregistrent chacune 12 mm. Tétouan et Ben Slimane affichent 10 mm, tandis que Tanger-Port atteint 8 mm.

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Les relevés indiquent 5 mm à Sidi Slimane, Rabat et Agadir-Inezgane. Salé, Nador, Meknès et Kénitra enregistrent 4 mm. Les cumuls restent plus faibles dans certaines localités, avec 2 mm à Tan-Tan, Settat et Larache, et 1 mm à Agadir-Aït Melloul. À Sidi Ifni, les précipitations sont restées inférieures à un millimètre.