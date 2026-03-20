Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

La ville d’Errachidia sous la pluie.

Les précipitations relevées au cours des dernières 24 heures montrent une activité importante sur plusieurs régions. Sidi Bennour et Immouzzer-Idda Outanane enregistrent les cumuls les plus élevés selon les données de la Direction générale de la météorologie.

Par La Rédaction
Le 20/03/2026 à 14h00

Sidi Bennour arrive en tête des cumuls pluviométriques avec 33 mm, suivie d’Immouzzer-Idda Outanane qui totalise 30 mm. El Jadida et Casablanca enregistrent chacune 28 mm, selon la Direction générale de la météorologie.

Tanger affiche un cumul de 23 mm, tandis que Nouaceur enregistre 22 mm. Mohammedia suit avec 17 mm et Tit Mellil avec 15 mm. Essaouira-Aéroport totalise 13 mm, alors qu’Essaouira-Port et Chefchaouen enregistrent chacune 12 mm. Tétouan et Ben Slimane affichent 10 mm, tandis que Tanger-Port atteint 8 mm.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et fortes rafales de vent, vendredi, dans plusieurs provinces

Les relevés indiquent 5 mm à Sidi Slimane, Rabat et Agadir-Inezgane. Salé, Nador, Meknès et Kénitra enregistrent 4 mm. Les cumuls restent plus faibles dans certaines localités, avec 2 mm à Tan-Tan, Settat et Larache, et 1 mm à Agadir-Aït Melloul. À Sidi Ifni, les précipitations sont restées inférieures à un millimètre.

Par La Rédaction
Le 20/03/2026 à 14h00
#Pluie#DGM

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Moulay Yacoub: les pluies relancent la campagne agricole et ravivent l’espoir des agriculteurs

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Région de Rabat: après les pluies, les travaux des champs annoncent une campagne agricole prometteuse

Articles les plus lus

1
Automobile: ces modèles qui quittent l’Espagne pour le Maroc et ce que cela change vraiment
2
CAN 2025: quand la victoire du Maroc provoque un drame national en Algérie
3
Verdict de la CAF: l’immixtion du gouvernement sénégalais n’est pas dénuée de dangers
4
Et maintenant, on fait quoi? On rappelle Regragui?
5
Officiel. Le gouvernement lance une aide exceptionnelle pour les professionnels du transport
6
Le milliardaire britannique Richard Branson ouvre un nouvel hôtel au Maroc, inspiré de l’artisanat traditionnel
7
CAN 2025: Le Jury d’Appel de la CAF déclare le Maroc champion d’Afrique
8
Banques marocaines en Europe: le feu vert de Bruxelles à l’accord avec la France ouvre la voie aux autres pays
Revues de presse

Voir plus