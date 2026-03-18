Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Des personnes s'abritent de la pluie à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

Des précipitations modérées ont été relevées dans plusieurs villes ces dernières 24 heures. Zagora affiche le cumul le plus élevé avec 19 millimètres (mm), suivie d’Errachidia avec 9 mm. Les stations de Nouaceur et Casablanca affichent respectivement 8 mm et 7 mm.

Salé, Kénitra et Benslimane enregistrent 6 mm. Tit Mellil et Mohammedia affichent 5 mm. Les villes de Rabat, Safi, Agadir-Ait Melloul et El Jadida totalisent chacune 4 mm, tandis que Sidi Slimane, Settat, Larache, Guelmime et Agadir-Inezgane enregistrent 3 mm.

Les cumuls restent limités dans plusieurs villes avec 2 mm relevés à Taroudant, Ouarzazate et Fès-Saïss. Marrakech et Chefchaouen affichent 1 mm. Dans d’autres localités, les précipitations sont restées très faibles. Tétouan, Tan-Tan, Essaouira-Aéroport, Tiznit, Tanger, Sidi Ifni, Ifrane, Benguérir, Khouribga et Essaouira-Port enregistrent moins d’un millimètre.