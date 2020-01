© Copyright : DR

Kiosque360. Le virus Corona qui sévit en Chine depuis la mi-décembre peut-il atteindre le Maroc? Et si oui, les autorités sanitaires sont-elles assez armées pour y faire face?

La Chine est frappée depuis mi-décembre par le virus Corona, qui commence à se répandre dans le monde et mobilise les autorités sanitaires internationales, conduisant même Pékin à confiner une vingtaine de millions d'habitants dans la région de Wuhan, le berceau de l’épidémie qui a contaminé près de 600 personnes et fait 18 victimes. Les autorités chinoises ont même annulé les festivités du Nouvel an chinois, prévues ce vendredi, et fermé jusqu’à nouvel ordre la Cité interdite de Pékin, l'ancien palais des empereurs, pour éviter tout risque de contamination entre les visiteurs.



Le virus de Wuhan, de la même famille que le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), a gagné plusieurs pays d'Asie et même les Etats-Unis. Le Vietnam et Singapour ont à leur tour annoncé des cas. Un autre a été enregistré en Arabie Saoudite, une ressortissante indienne. Les contrôles de température corporelle se sont généralisés dans plusieurs aéroports, notamment à Dubaï, l'un des plus grands du monde, visant tous les passagers en provenance de Chine.



Le Maroc, qui vient d’inaugurer sa première ligne directe entre Casablanca et Pékin, doit-il en avoir peur? Est-il prêt si des cas se déclarent dans le Royaume? Dans son édition du jour, le quotidien arabophone Assabah a reçu des réponses à ces interrogations de la part de Mohammed Youbi, patron de la Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies. «Le risque d’introduction au Maroc est faible mais pas exclu, d’autant qu’il y a des lignes aériennes directes entre les deux pays”, a déclaré le responsable au ministère de la Santé. Ce dernier a avoué “qu’aucun contrôle visant les ressortissants des pays touchés par l’épidémie n’est prévu pour l’instant”.



Il a néanmoins rassuré en déclarant que le ministère est prêt à parer à toutes les éventualités et que les mesures nécessaires ont été prises. “Tout pays qui se respecte doit prendre des mesures et le Maroc n’échappe pas à cette règle”, a ajouté Youbi.



Interrogé sur les mesures mises en place par la Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, Youbi les résume en 4 axes. Le premier consiste à guetter et suivre tout ce qui se passe dans le monde et évaluer le risque. Deuxièmement, détecter tout individu présentant des symptômes respiratoires. Si un cas est confirmé, il est aussitôt pris en charge en isolement. Et enfin communiquer avec les professionnels de la santé et l’opinion publique en toute transparence.