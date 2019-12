© Copyright : DR

Figure très connue du monde du coaching au Maroc, Nahed Rachad vient de perdre une bonne partie de ses admiratrices, à cause d'un post plutôt maladroit sur Facebook. Une vidéo aura suffi à la conférencière pour qu'elle ruine son nouveau projet dédié au développement personnel et relationnel.

"Coach de vie", c'est son métier. Mais il semble que Nahed Rachad a clairement manqué de tact dans sa dernière sortie sur ce réseau social qu'est Facebook. Pourtant autoproclamée "experte en leadership", elle a posté une vidéo où elle s'est adressée aux femmes, leur conseillant "de s’effacer" pour conserver leur homme.

Se basant sur l’histoire "d’une cliente" qui s’est fait plaquer par son compagnon à cause d'une sombre histoire à propos d'un cafard, la coach a conseillé aux femmes d'adopter une attitude passive, de faire montre de fausseté, pour conserver leur "féminité" et leur "fragilité", et puis, a-t-elle affirmé, pour plaire aux hommes, c’est là l'essentiel.

"Si tu ne souhaites pas te faire larguer parce que tu as tué un cafard, alors sois douce et féminine. Ne joue jamais le rôle protecteur dans un couple, un homme ne se marie jamais à son semblable, ta fragilité te définit!", clame la coach sur la vidéo en question.

Il faut dire qu'au Maroc, la législation actuelle ne reconnaît pas encore ce métier qu'est le coaching, dans ses différents aspects. Un vide juridique qui permet à des charlatans de décrédibiliser une profession encore neuve, que l'occident peine toujours à définir.