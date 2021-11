© Copyright : khalil Essalak / Le360

A l'occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, le Docteur Tarek Naji, spécialiste en médecine interne, explique les dangers de l'utilisation d'antibiotiques sans prescription médicale. Entretien.

Du 18 au 24 novembre 2021, c’est la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. A cette occasion, les équipes de Le360 ont rencontré, dans le cadre d’un entretien, le Docteur Tarik Naji, spécialiste en médecine interne, pour mieux expliquer les dangers de l’utilisation des antibiotiques sans prescription médicale.

D’après ce spécialiste de la santé, le recours à ces antimicrobiens sans l’avis préalable d’un médecin, fait que le système immunitaire du patient concerné développe des mécanismes de résistance à ces médicaments, perdant progressivement leur efficacité pour guérir l’infection dont il est question, et rendant après chaque prise, le traitement de guérison encore plus difficile.

«Avant de prescrire un quelconque antibiotique, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Le premier consiste à identifier la nature de l’infection, et si elle est située au niveau du système respiratoire ou au niveau de la peau, par exemple... Il n’y a pas d’antibiotique universel à prescrire pour n’importe quelle infection, cela dépend de ses indications. Le second facteur à prendre en compte est l’âge du patient, puis son poids, afin de définir la posologie à respecter. Le dernier facteur est de voir si le patient est sujet à des allergies spécifiques, où présente d’autres pathologies. Tous ces indicateurs doivent être respectés à la lettre pour prescrire le bon antibiotique et éviter toute complication ou effet secondaire», explique Dr. Naji.

L’usage abusif et trop souvent incorrect des antibiotiques contribue au développement et à la dissémination de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Il s’agit de l’antibiorésistance.

«La résistance survient lorsque les bactéries évoluent en réponse à l’utilisation de ces médicaments. Ce sont les bactéries qui deviennent résistantes. Elles peuvent alors provoquer chez l’homme des infections plus difficiles à traiter que celles dues à des bactéries non résistantes. La résistance aux antibiotiques entraîne une augmentation des dépenses médicales, une prolongation des hospitalisations et parfois la mort», précise l’interlocuteur.

Ainsi, la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques a pour but de mieux faire connaître le phénomène mondial de résistance aux antibiotiques et d’encourager le grand public, les personnels de santé et les décideurs à adopter les meilleures pratiques afin d’éviter l’apparition d’une résistance aux antibiotiques et que celle-ci ne continue à se propager.