Hassan Baraka entre dans le Guinness mondial avec son record de la traversée du golfe d'Aqaba entre l'Egypte et l'Arabie saoudite en 2014. Il en parle dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube.

Le nageur marocain, Hassan Baraka, a enfin reçu son Guinness World Record le 29 octobre 2021, sept ans après son exploit. Il vient en effet de décrocher son certificat pour son record mondial réalisé en octobre 2014. «Mon Guinness World Record est enfin là! Ouvrons-le ensemble! Je partage avec vous dans cette vidéo, l’histoire de mon record: Fastest Time to swim the lenght of the Aqaba Gulf!», »annonce-t-il d’emblée sur sa chaîne officielle YouTube.

Il est donc officiellement reconnu comme l’athlète le plus rapide à avoir réaliser cette traversée à la nage. «Une reconnaissance mondiale qui vient récompenser sept ans de patience», a t-il témoigné.

Dans cette vidéo, Hassan Baraka en a profité pour se remémorer cette épreuve, très difficile, qu’il a dû surmonter. «Que cela soit lors de l’obtention de toutes les autorisations pour accéder à cette zone sous haute tension entre quatre pays (Arabie saoudite, Egypte, Israël et Jordanie) ou lors de la fameuse rencontre avec le requin…».

Hassan Baraka avait réussi la traversée du golfe d'Aqaba (28,11 km), 20 octobre 2014 en 8h30. Traversée qui s’inscrivait dans un challenge plus large de relier à la nage les cinq continents. Il l’avait en effet débuté en juillet 2013 par la traversée du détroit de Gibraltar, puis avant de relier successivement Europe-Asie, Amérique-Asie, Océanie-Asie et, enfin, Afrique-Asie.

Cette reconnaissance du Guinness d'un exploit sportif, qui avait également une portée écologique, est arrivée juste avant l’ouverture de la COP26. En effet, il ne faudrait pas oublier que le challenge de Hassan Baraka, alors placé sous la présidence d'honneur de la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, était également un appel à la nécessité de préserver l'environnement maritime.