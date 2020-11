© Copyright : DR

C'est ensemble que les autorités locales et la société civile ont mené une opération de sensibilisation hier dimanche 8 novembre, au nouveau marché au gros de Tanger. Des centaines de masques ont été distribués aux marchands et vendeurs, qui ont bien accueilli cette démarche. Le360 y était. Images.

Cette campagne de prévention et de sensibilisation aux dangers du Covid-19 et à la nécessité de porter un masque sanitaire a été menée par les agents d'autorités locaux de l’arrondissement de Mers-El-Kheir et plusieurs membres d'ONG issues de la société civile tangéroise.

Les marchands et les vendeurs de ce nouveau marché au gros ont bien accueilli cette opération, au cours de laquelle ils se sont vus expliquer l’importance du port du masque dans la lutte contre la propagation du virus et en tant que moyen de protection pour eux et leurs proches.

Des masques ont également été distribués aux commerçants, à grand renfort de messages de sensibilisation, diffusés via des mégaphones et une impressionnante sonorisation.

Alimentant toutes la ville en fruits et légumes, le strict respect des mesures de sécurité sanitaire de ce marché au gros revêt d’une importance particulière.

Il est enfin utile de rappeler, une fois encore, que selon les dispositions légales de l'état d'urgence sanitaire, le non-respect du port du masque est puni par une amende de 300 dirhams.