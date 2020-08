Vidéo. Saïdia: l’été au temps du coronavirus ou le règne de l'ennui

Lieu de villégiature pour des habitants de l’Oriental, des MRE et des touristes étrangers, la ville de Saïdia souffre de l’absence d’animation et d’ambiance qui, en plus de son charme, faisaient d’elle une des destinations les plus prisées du Royaume. Mais elle fait contre mauvaise fortune bon cœur.

Surnommée «la perle bleue», Saïdia souffre, à l’instar des destinations touristiques du Royaume, de l’impact de la pandémie de Covid-19. Contrairement aux années précédentes, l’activité n'y bat pas son plein durant cette période estivale. Nostalgique, Mohamed Amine, un touriste, regrette que cet état de fait. «Je me rends régulièrement à Saïdia pour y passer mes vacances. Malheureusement, cette année les choses ne sont plus comme avant. Il y avait de grandes animations, des festivals, de l’ambiance… En plus, nous étions habitués à retrouver un grand nombre de nos concitoyens vivant à l’étranger et cela nous faisait plaisir. Mais cette année, on a l’impression de découvrir une autre ville, déserte et manquant d’ambiance.» Cet avis est partagé par Bilal, un habitant de Berkane venu passer ses vacances à Saïdia. Ce dernier relève que plusieurs endroits qui constituaient des lieux de détente, comme la Marina, ne sont plus accessibles. Vidéo. Covid-19: Saïdia, la Perle bleue devenue ville fantôme «Nous avions le plaisir de nous rendre dans cet espace remarquable en observant avec joie la grande affluence des MRE qui y venaient en nombre. Nous espérons que l’année prochaine le coronavirus ne sera plus qu’un mauvais souvenir et que cette belle ville retrouvera toute son ambiance», déclare-t-il. Plusieurs commerces ainsi que des activités liées au tourisme ont pâti de la pandémie. Nombreux sont ceux qui se tournent les pouces ne pouvant écouler leurs marchandises ou reprendre leurs activités saisonnières. Déçus, mais pas désespérés, les habitants de Saïdia gardent l’espoir que cette dure épreuve ne sera qu’un simple nuage d’été et que leur belle ville renouera avec sa splendeur.

Par Mohand Oubarka