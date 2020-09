© Copyright : Le360

Depuis 2019, Rabat et Salé se sont dotées d'environ 150 terrains de proximité. Presque tous sont implantés dans des quartiers populaires. Mais trois d'entre eux se distinguent par une localisation géographique exceptionnelle qui fait d'eux les sites de sport les plus courus de la capitale.

Le premier espace sportif vers lequel convergent des centaines de jeunes pour s'adonner au basket-ball ou au fotbball a été érigé en face de la forêt Hilton.

Un jeune du quartier, Amine, a exprimé sa joie de fréquenter ce terrain de proximité récemment réaménagé ."Le sport est mon hobby préféré", souligne-t-il, émettant l'espoir de voir se multiplier le nombre de ces espaces de proximité. Il estime que la pratique du sport est un bon moyen pour les jeunes d'éviter de sombrer dans la délinquance.

Imal fréquente quant à lui l'espace sportif situé sous la falaise du quartier Hassan. Il s'y rend trois fois par semaine. Il aimerait que la municipalité de Rabat accorde plus d'intérêt à ce lieu et veille davantage à son entretien.

Enfin, c'est sur la route côtière où pullulent de nombreux stades de proximité, et que les habitants du quartier Yacoub El Mansour qualifient de "route magique", que l'on trouve le troisième site sportif particulièrement réputé dans la capitale. "C'est un espace sportif et de détende qui rassemble des gens venant de tout Rabat et même de Casablanca", affirme Fouzia Farah, une férue de footing, dans une déclaration pour Le360.