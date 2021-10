© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le pass vaccinal, dès ce 21 octobre 2021, pour accéder aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et aux hammams. Le360 a recueilli l’avis des habitants de Casablanca sur cette décision. Témoignages.

La nouvelle mesure, qui entre en vigueur dans deux jours, a globalement été bien accueillie par les Casablancais, comme a pu le constater Le360 dans les rues de la ville.

Selon ceux qui ont été interrogés, ces nouvelles mesures vont permettre à l’ensemble de la population de reprendre une vie normale.

En effet, conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et aux recommandations du Comité scientifique et technique, le pass vaccinal sera désormais obligatoire à partir du jeudi 21 octobre 2021 pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et aux hammams.

Les déplacements entre les préfectures et les provinces ainsi qu’à l’étranger sont eux aussi conditionnés à la présentation d'un pass vaccinal.

Pour les Casablancais que le360 a interrogés, cette décision n’atteint pas les libertés individuelles, puisqu’il s’agit là d’un geste citoyen.