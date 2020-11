© Copyright : Le360

Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a annoncé que la campagne de vaccination contre le Covid-19, dont le démarrage est prévu dans les toutes prochaines semaines, va durer douze semaines, pour atteindre environ 80% de la population totale. Explications.

Au Parlement, le ministre a annoncé qu'au total, 2.880 points de vaccination seront opérationnels au cours de cette campagne de vaccination de masse.

"Tout est prêt pour le lancement de cette importante campagne de vaccination qui repose sur une importante stratégie nationale dédiée à cet effet", a déclaré le ministre lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants.

"La période de vaccination s'étalera sur douze semaines et tous les équipements nécessaires à la mise en oeuvre de cette opération ont déjà été acquis et mis en place dans 2.880 points de vaccination répartis sur l'ensemble du territoire national", a précisé le ministre de la Santé, qui a qualifié «d'efficaces et de positifs» les tests du vaccin fabriqué par le groupe chinois Sinopharm et que le Maroc a choisi pour immuniser sa population contre la maladie.