© Copyright : DR

La décision du jury a été annoncée jeudi 28 octobre 2021, dans la salle du trône du Palais de l’Assemblée, à Sebta. Najat Kaanache, maroco-espagnole est la lauréate de la 18e édition du Prix de la Coexistence à Sebta.

Le jury du Prix de la Coexistence s'est réuni hier, jeudi 28 octobre 2021, dans la salle du trône du Palais de l’Assemblée à Sebta, et a annoncé le nom de la grande gagnante. Il s'agit de la cheffe cuisinière Najat Kaanache qui s’est vu décerner ce prix.

Proposée par Fatiha Lahasen, vice-présidente de l'association BPW Ceuta, Najat Kaanache est une maroco-espagnole, dont les valeurs reposent sur la mixité de cultures, la coexistence, l'écologie et l'autonomisation.

Selon El Faro de Ceuta, l'histoire de Najat Kaanache est celle d'une femme qui cherche à représenter et responsabiliser n'importe quelle femme issue de cultures différentes, dans le but d’encourager la coexistence malgré la mixité des origines. Afin de ne pas en faire une faiblesse, la maroco-espagnole en a fait un cocktail incroyable afin d’inspirer et servir de références à d'autres femmes.

Le Prix de la coexistence est un prix qui récompense «une personne ou une institution, de tout pays, dont le travail a contribué de manière pertinente et exemplaire aux relations humaines, en promouvant les valeurs de justice, de fraternité, de paix, de liberté, d'accès à culture et d'égalité entre les hommes».

Ce Prix, décerné tous les deux ans, est doté d'une allocation financière de 30.000 euros.