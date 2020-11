© Copyright : Adil gadrouz

La présentation d'un pantalon taché de sang, le lendemain de la nuit de noces, afin de prouver la virginité de l'épousée, est une pratique ancienne qui subsiste dans quelques régions du Maroc. Le psychiatre et sexologue Aboubakr Harakat dénonce les impacts négatifs de cette tradition.

Le clip "Niya" de la chanteuse Manal Benchlikha a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont accusé l'artiste de remettre au goût du jour un débat désuet en évoquant le sujet de la nuit de noces, de la rupture de l'hymen et de la virginité. Mais c'est surtout le pantalon taché de sang, montré en images dans cette vidéo, qui a perturbé les fans de la chanteuse.

Interrogé sur cette tradition, le psychiatre et sexologue Aboubakr Harakat confirme que cette pratique ancestrale subsiste encore, à l'heure actuelle, dans quelques régions du Maroc et chez certaines familles et dénonce son caractère perturbant sur les jeunes mariés. Il cite l'exemple d'un jeune homme, originaire d'Errachidia, étudiant à Rabat, qui n'est pas rentré voir sa famille pendant sept ans, de peur d'être marié de force et d'avoir à subir ce rituel.

"Pratiquer le rituel du pantalon taché de sang, c'est envahir l'intimité du couple. Ce rituel n'a pas lieu d'être, hymen ou pas hymen", affirme Aboubakr Harakat face à la caméra de Le360 avant d'ajouter: "Les mariés doivent vivre leur intimité dans la tranquillité et loin d'un quelconque parasitage".