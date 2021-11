© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Dans la commune de Sidi Rahal, les habitants sont sous le choc après la fusillade d’hier, mardi 2 novembre, qui a coûté la vie à deux personnes. Les habitants, dont des témoins du drame, témoignent.

A Sidi Rahal, petite commune à 40 kilomètres de Casablanca (province de Berrechid), les habitants, sous le choc, ne comprennent pas ce qui a bien pu pousser un adolescent, mardi 2 novembre, à s'emparer du fusil de chasse de son père et à tirer sur des habitants, à 16 heures, en sortant de son collège.

«Il avait visiblement assez de munitions sur lui et il tirait sur tout ce qui bougeait», relate un témoin de la scène. Un homme, gardien de nuit et père de six enfants, est décédé sur place de ses blessures. L'adolescent a tiré à l’aveuglette, explique un autre témoin, alors des personnes tentaient de fuir et que des commerçants s'abritaient comme ils le pouvaient dans leur boutique.

Une autre salve de tirs a fait un second mort. «Le bilan aurait pu être plus lourd sans l’intervention, dans de brefs délais, des autorités», déclare un autre témoin, rencontré par Le360 dans ces lieux.

Selon ce qu'affirme un autre témoin, le tueur se serait disputé avec certains de ses camarades de classe et serait rentré chez lui, aurait subtiliser le fusil de son père et aurait alors cherché à se venger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l'adolescent se trouvait au moment du drame sous l’effet de comprimés de psychotropes. En plus des deux morts, cette tuerie a fait trois blessés, dont une femme.