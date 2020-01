Deux dromadaires, errant sur le périphérique casablancais, ont provoqué un accident de la circulation aux premières heures de ce dimanche 12 janvier. Récit en images.

Non, ce n’est pas une blague. Et non encore: les camélidés n’ont pas déserté l’Australie pour fuir les feux de forêts et se réfugier au Maroc. Il s’agit de deux dromadaires qui, pour des raisons mystérieuses, se baladaient tranquillement au milieu de la chaussée du périphérique casablancais.

Ils ont même provoqué un accident, mais, heureusement, sans faire de dégâts humains.

Questions à 100 «Jawaz»: que faisaient les deux dromadaires sur l’autoroute? En attendant la réponse, cela fait le buzz sur les réseaux et certaines voix appellent à des actions en justice contre ADM et le ministère de l’Equipement.