© Copyright : Le360

Epargner de l'argent en achetant de l'or. Est-ce une pratique toujours d'actualité au Maroc, dans ce contexte marqué par la crise sanitaire du Covid-19? Eléments de réponses, dans ce reportage à Casablanca.

La vente de bijoux en or connaît une baisse fulgurante en cette période de crise sanitaire du Covid-19.

Interrogés par Le360, plusieurs commerçants qui tiennent boutique à Casablanca sont unanimes à faire part de ce constat.

"Nous avons perdu près de 90% de notre chiffre d'affaires. C'est une évidence, les gens n'achètent pas, ils vendent, plutôt, leurs bijoux. Ils n'épargnent plus en achetant l'or", déclare ce vendeur de la célèbre kissaria El Heffarine, du quartier Derb Sultan.

Même son de cloche du côté des prestigieuses joailleries de luxe de la Métropole.

"Ce confinement a tout bouleversé. Le prix de l'or a augmenté. Ce qui fait que les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter de l'or", confie cette bijoutière.

Du côté des clients, Le360 a eu droit à d'autres avis. Ainsi, cette femme, rencontrée à la Kissaria de Derb Sultan, indique être sortie spécialement pour acheter des bijoux en or.

"J'achète quelques bijoux en or, pour me faire plaisir, et aussi pour épargner de l'argent", confie-t-elle.