© Copyright : DR

Le marché Badr de Casablanca est devenu un foyer d'infection au coronavirus. Les autorités ont décidé de fermer ce célèbre souk de la métropole et de soumettre tous les commerçants à des tests de dépistage. Témoignages.

Le marché Badr à Casablanca est fermé depuis dimanche 17 mai. Après avoir découvert plusieurs cas de contamination au Covid-19 parmi les commerçants, les autorités locales ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre ce célèbre souk de la métropole, situé au quartier Bourgogne.

"Nous ne savons pas encore encore quand nous pourrons rouvrir nos locaux. On nous dit qu'il faut attendre les résultats des analyses et que si les tests sont négatifs on pourra reprendre le travail", confie un des commerçants sur place, face à la caméra de Le360.

Le premier cas d'infection au Covid-19 s'est déclaré il y a cinq jours, explique un boucher qui, en temps normal, tient boutique au marché Badr. A ce moment-là, seule une partie du marché a été condamnée tandis que d'autres magasins poursuivaient leur activité. Mais lorsque les cas ont commencé à se multiplier, on savait la fermeture imminente. "Fermer ce marché après la découverte des cas d'infection est une bonne décision, car ce souk connaît une très forte affluence, surtout durant le mois de ramadan", souligne un riverain.

Les propriétaires des 200 locaux du marché Badr ont tous été soumis au test de dépistage. En attendant les résultats, le marché Badr restera portes closes.