1.241 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du mercredi 12 au jeudi 13 août. Les cas testés positifs s'élèvent à 37.935. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

1.241 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 37.935 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce jeudi 13 août à 18h00.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 10.664.

Le ministère de la Santé a recensé 28 décès et 1010 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 584 morts et 26.687 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.500.585, ce qui porte le nombre global de tests de dépistages réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.538.520.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation demeure très inquiétante en Algérie. Dans ce pays, 488 nouveaux cas de Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 37.187, alors que le nombre de décès s’élève à 1.341, annonce ce jeudi 13 août une source officielle à Alger.

En Tunisie, 5 nouveaux cas et zéro décès ont été enregistrés hier mercredi. Le nombre de cas confirmés s’élève à 1.743. Celui des morts provoquées par le Covid-19 se porte à 52 alors que 1.272 individus se sont totalement rétablis.

En Mauritanie, durant les dernières 24 heures, 24 nouveaux cas de Covid-19 et 37 nouvelles guérisons ont été enregistrés. Aucun décès n’a été enregistré, et ce depuis le 30 juillet. Au total, le pays compte, depuis l’apparition du premier cas du coronavirus, 6.622 cas dont 5.708 guérisons et 157 décès.



La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 750.000 personnes dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 12H10 GMT.

Au total, 750.003 décès ont été recensés dans le monde sur 20.667.684 cas déclarés. L'Amérique latine et les Caraïbes est la région la plus touchée avec 228.572 morts et près de la moitié des décès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés dans quatre pays: les Etats-Unis (166.038), le Brésil (104.201), le Mexique (54.666) et l'Inde (47.033).

Le nombre de morts dus au Covid-19 a doublé depuis le 2 juin et plus de 100.000 nouveaux morts ont été recensés en 17 jours, depuis le 26 juillet.

Il s'était écoulé 114 jours entre l'annonce du premier décès officiel en Chine et le recensement de 250.000 morts dans le monde, puis 55 jours supplémentaires pour dépasser la barre du demi-million de décès recensés, le 28 juin.

L'Amérique latine et les Caraïbes, région du monde la plus touchée en nombre de décès (228.572) et de cas (5.822.258), connaît toujours une progression rapide de la pandémie avec 18.627 nouveaux décès du Covid-19 enregistrés ses sept derniers jours.

Suivent le Canada et les Etats-Unis (8.025), l'Asie (7.807), l'Afrique (2.654), l'Europe (2.575), le Moyen-Orient (2.162) et l'Océanie (106).

Au total, derrière l'Amérique latine, l'Europe recensait 214.605 décès pour 3.433.815 cas, devant le Canada et les Etats-Unis (175.082 décès pour 5.318.592 cas), l'Asie (75.896 décès pour 3.709.662 cas), et le Moyen-Orient (31.182 décès pour 1.283.377 cas).

L'Afrique (24.272 décès pour 1.075.589 cas), continent le moins touché après l'Océanie (394 décès, 24.391 cas), a enregistré plus de la moitié de ses morts depuis le 6 juillet.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de nouveaux décès sur la dernière semaine (7.979), devant le Brésil (6.945), l'Inde (6.296), le Mexique (4.968) et la Colombie (2.213).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants. Viennent ensuite le Royaume-Uni (69), le Pérou (66), l'Espagne (61), et l'Italie (58).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.