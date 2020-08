© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de la Santé a annoncé l’implantation de centres hospitaliers de proximité pour la prise en charge des malades infectés par le Covid-19. Khalid Aït Taleb ne cache pas que les services de réanimation commencent à être débordés par des cas sévères de contamination.

Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a annoncé mardi dernier que des centres d’hospitalisation de référence seraient déployés, dans les différents quartiers, pour recevoir les personnes susceptibles d’avoir été contaminées par le Covid-19. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 13 août, que ces centres accueilleront les personnes orientées par les médecins des secteurs public et privé ou par les pharmaciens de quartier. Lors d’un séminaire tenu à distance, le ministre a indiqué que l’objectif de ces centres était d’augmenter les espaces de consultation pour une prise en charge immédiate, à domicile, des malades asymptomatiques qui ne souffrent pas de maladies chroniques.

Cette opération, ajoute le ministre, sera menée en coordination avec les représentants des autorités locales, pour garantir aux malades les meilleures conditions possibles de prise en charge. Les personnes testées positives subiront un électrocardiogramme et bénéficieront des consultations nécessaires, des médicaments et d’une surveillance médicale continue. Quant aux malades qui ne peuvent pas être traités chez eux, ils seront pris en charge par les différents établissements hospitaliers.

Le ministre, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, reconnaît que la situation épidémique actuelle suscite une inquiétude légitime. Il est normal, précise-il, que les gens se posent des questions sur les causes de l’augmentation du nombre de cas actifs, de décès et de cas graves en réanimation ou sous respiration artificielle. Le ministre estime que l’augmentation des contaminations était prévisible après la levée du confinement, l’assouplissement de l’état d’urgence sanitaire et la multiplication des tests de dépistage. L'aggravation de la pandémie a de même été favorisée, souligne-t-il, par certains comportements individuels et pratiques laxistes face à un virus meurtrier qui continue de sévir. D’ailleurs, souligne Aït Taleb, plusieurs cas graves de malades infectés par le coronavirus ont été admis dans les hôpitaux, dont les services de réanimation se sont trouvés débordés. Une situation préoccupante qui met également en danger les citoyens souffrant d’autres maladies graves et nécessitant ces services de réanimation, souligne le ministre.