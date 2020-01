© Copyright : Le360

On l’appelle le «tueur silencieux». Le chauffe-eau à gaz continue de faire des ravages au Maroc, emportant des vies. Comment en bénéficier sans risques? Le360 vous donne les réponses qu’il faut. A voir absolument.

L’arrivée du grand froid accule de nombreuses familles à s’équiper de chauffe-eau à gaz. Si les bienfaits de l’engin sont indéniables, il n’en demeure pas moins que les risques sont grands si des règles bien précises ne sont pas respectées.

Nadia Chraibi, responsable marketing au sein d’une société spécialisé dans les Chauffe-eau à gaz, vous donne les conseils nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise.

1- Ne jamais acheter de produits de contrebande, parce qu’ils ne sont pas soumis au contrôle.

2- Ne jamais acheter un produit de deuxième main, c’est-à-dire déjà utilisé. Car si son propriétaire veut s’en débarrasser, c’est qu’il n’est plus fiable.

3- Respecter les normes de sécurité. Les produits vendus sur le marché sont dotés de système de sécurité dont il faut prendre conscience.

4- Respecter les conditions d’installation. Il existe des chauffe-à-eau destinés à être installés à l’intérieur et d’autres à l’extérieur. Il faut bien en tenir compte.

5- Respecter la distance entre le chauffe-eau et la bonbonne gaz. La distance doit être entre 1 m50 et 2m.

6- Faire appel à un spécialiste. Pour l’installation, il faut avoir absolument recours à une personne qui maîtrise l’installation de l’appareil.

7- Aérer le lieu où est installé le chauffe-eau à gaz.

8- Ne pas hésiter à demander conseil et suivre les campagnes de sensibilisation.