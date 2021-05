© Copyright : le360

Dans ce 2e épisode de l’émission "Une vie, une épreuve", nous donnons la parole à une jeune Casablancaise. Ikram, 19 ans, a vu sa vie basculer à cause d’une vidéo et de quelques photos prises par son ex-petit ami. Récit.

Ikram a 19 ans et 2020 a été la pire année de la vie de cette jeune femme casablancaise, actuellement en stage dans un établissement scolaire. Il y a une année, raconte-t-elle, elle a fait la connaissance d’un jeune homme, 23 ans, qui habitait à quelques pâtés de maison de chez elle. Cela a commencé par un échange de numéros de téléphone, des SMS, puis des rencontres face à face, des cafés et des promenades en amoureux.

Ikram affirme que les choses ont commencé à se gâter le seul et unique jour, où elle et ce jeune homme se sont retrouvés seuls dans un logement. Il n’y pas eu de relations sexuelles, jure la jeune femme, mais comme il faisait chaud, elle se trouvait légèrement vêtue et a commis l'erreur de se laisser filmer. Un acte qui, sans avoir quoi que ce soit de compromettant, aura de fâcheuses conséquences sur l’avenir d’Ikram.

La rupture a été consommée au bout d’une année, son ex, de 4 ans son aîné, s’étant mis à se droguer. Elle affirme qu’il l’avait menacée d’envoyer vidéo et photos à son entourage, et surtout à ses parents. Mais elle avait tourné la page et croyait que c’en était fini pour de bon. Un autre jeune homme avait toqué à la porte de sa famille pour la demander en mariage et elle avait dit oui.

Très mauvaise surprise: le jour de ses fiançailles, ses amies et proches reçoivent la fameuses vidéo et les photos. Ikram s’en ouvre à sa mère, à ses amies intimes et même à son fiancé. Tout le monde la soutient, mais elle n’a jamais osé en parler à son père. Difficile de s'y résoudre vu le poids du patriarcat...

Ikram sombre dans la dépression. "Les gens se faisaient une bonne image de moi et, du jour au lendemain, cette image s’est fissurée", témoigne celle qui dit avoir pensé au suicide à moult reprises, surtout après avoir rompu avec son fiancé, pour d’autres raisons.

Elle a fini par se ressaisir pour penser sérieusement à ce qu’elle allait faire de son avenir et cela semble plutôt lui réussir.