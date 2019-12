© Copyright : DR

Kiosque360. Pour passer de l’autre côté de la Méditerranée, certains déploient les grands moyens. Aux embarcations de fortune se sont désormais parfois substitués des bateaux de plaisance. Le résultat est le même: des arrestations, des sauvetages… Et des morts.

Comme l’imagination de certains, les tentatives de hrig ne s’arrêtent devant rien. Mais les mêmes causes conduisant aux mêmes conséquences, c’est, au bout du compte, un résultat identique qui attend ces passagers clandestins. Et il est temps que cela cesse.

A en croire Al Ahdath Al Maghribia, qui n’en fournit cependant pas les détails, certains candidats optent désormais pour les grands moyens pour tenter le passage. Entendez des bateaux de plaisance, au lieu des habituelles embarcations de fortune. Mais le destin est le même: des arrestations, des opérations de sauvetage qui réussissent tant bien que mal et, fatalement, des morts sur le chemin.

Ce qui est sûr, et Al Ahdath, qui a compilé les communiqués de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en fait le résumé dans son édition de ce mercredi 18 décembre: ce ne sont pas les faits tragiques qui manquent.

Ainsi, la Sûreté nationale de Berkane et la police judiciaire d'Oujda ont arrêté, lundi dernier, deux organisateurs d'émigration clandestine et deux intermédiaires pour l'organisation de migrations illégales et pour traite d’êtres humains. Deux embarcations pneumatiques bien approvisionnées en carburant et «confortables» ont été saisies à Oujda.

Dans le même ordre d'idées, la Sûreté nationale de Nador a mis en échec, ce même lundi, une opération d'émigration clandestine et arrêté 25 candidats issus de pays de l'Afrique subsaharienne. Un passeur, qui faisait l'objet d'un avis de recherche au niveau national, a été appréhendé.

Le vrai drame est cependant ailleurs: un garde-côte de la Marine royale a repêché, lundi dernier en matinée, au large de Nador, les cadavres de sept Subsahariens, dont trois femmes, et porté secours à 70 candidats à une migration irrégulière, tous originaires d’Afrique subsaharienne, qui se trouvaient en difficulté à bord d'une embarcation de fortune. C'est ce qu'indique Al Ahdath Al Maghribia, citant une source militaire. Parmi les personnes secourues, 10 femmes et un bébé, qui se trouvaient dans un état de santé préoccupant. Ils sont désormais sains et saufs.