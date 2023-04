Un décès et 22 blessés dans un accident de la circulation sur l’autoroute Casablanca-Marrakech

Et drame de plus sur la route. Une personne est décédée et 22 autres ont été blessées à divers degrés dans un accident de la circulation qui s’est produit ce jeudi vers 00h25, après qu’un autocar s’est renversé au niveau de l’échangeur autoroutier «Skhour Rehamna», a-t-on appris des autorités locales de la province de Rehamna.

Aussitôt alertées, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de prendre les mesures nécessaires, a souligné la même source, ajoutant que les personnes blessées ont été transférées à l’hôpital provincial de Benguerir pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête judiciaire a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de l’accident et en établir les responsabilités.