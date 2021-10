© Copyright : Jeroen Stroes Aviation Photography

A partir de novembre 2021, la compagnie aérienne TUI Fly Belgium assurera 27 vols par semaine au départ de Bruxelles, Charleroi et Anvers vers 9 aéroports marocains.

TUI Fly Belgium, acteur belge important pour les vols vers le Maroc depuis de nombreuses années, renforce son offre vers le Royaume, en proposant de nouvelles liaisons exclusives au départ de la Belgique, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

TUI Fly Belgium reliera ainsi la Belgique, au départ des aéroports de Bruxelles, de Charleroi et d’Anvers, vers Marrakech, Agadir, Casablanca, Nador, Oujda, Al Hoceïma, Rabat, Tanger et Tétouan, en proposant même des voyages à forfait, souligne ce même communiqué.

Après un an et demi d'absence, cinq vols décolleront à partir d'Anvers chaque semaine, dès novembre 2021: trois vers Nador et deux vers Tanger.

A partir du 15 novembre 2021, TUI Fly reliera chaque semaine Bruxelles à Tétouan et à Casablanca (une seule fréquence hebdomadaire). Trois vols hebdomadaires reliant Bruxelles à Marrakech et à Agadir seront également proposés.

Pour ce qui est des vols opérés depuis Charleroi, trois vols hebdomadaires seront effectués à destination de Casablanca, de Nador et d’Oujda. En revanche, deux vols seront proposés vers Tanger et vers Rabat.

TUI Fly Belgium proposera exclusivement un vol hebdomadaire entre Charleroi et Al Hoceïma.