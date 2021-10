Le Maroc renforce la lutte contre les tests PCR et les pass vaccinaux falsifiés. Ici, un policier contrôle les documents sanitaires des voyageurs à l'aéroport de Casablanca, samedi 4 septembre 2021.

© Copyright : Adil Gadrouz /le360

Le gouvernement marocain autorise plusieurs vols pour rapatrier les Néerlandais bloqués dans le Royaume. Une décision annoncée aujourd’hui, vendredi 22 octobre 2021, par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Suite à la décision du Maroc de suspendre, dès mercredi 20 octobre 2021, l’ensemble des vols aériens depuis et vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne à cause de l’accroissement du nombre des cas de Covid-19, le gouvernement marocain autorise les vols de rapatriement vers les Pays-Bas.

De Nederlandse ambassadeur in Marokko, @J_Roodenburg, heeft vandaag gesproken met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. (1/3) — 24/7 BZ (@247BZ) October 21, 2021

Une décision annoncée hier, jeudi 21 octobre par le ministère néerlandais des Affaires étrangères, suite à un entretien entre Jeroen Roodenburg, ambassadeur des Pays-Bas au Maroc, et Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, au sujet des Néerlandais bloqués dans le Royaume.

Dans un tweet partagé par l’ambassade des Pays-Bas au Maroc, le Maroc déclare, en effet, sa volonté d’autoriser un certain nombre de vols commerciaux pour rapatrier les Néerlandais vers leur pays d’origine.

In het gesprek heeft Marokko zich bereid verklaard op korte termijn een aantal commerci�le vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen. (2/3) — 24/7 BZ (@247BZ) October 21, 2021

A ce titre, toutes les informations concernant la programmation des vols seront dévoilées et annoncées par les compagnies aériennes concernées, rapporte un retweet de l’ambassade néerlandaise au Maroc.