Transport aérien: après 2 ans de suspension, la ligne Varsovie-Marrakech reprend

Une avion de la compagnie low cost Wizz Air.

© Copyright : DR

La destination Maroc continue de se renforcer en Pologne et en Europe de l’Est. Cette fois, c’est la reprise de la liaison reliant Varsovie et Marrakech, après deux ans d’interruption à cause de la pandémie de Covid-19, qui est annoncée. Elle sera assurée par la compagnie aérienne hongroise Wizzair dès le 17 décembre 2021.