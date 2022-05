Tétouan: un groupement aérien de la gendarmerie royale fait la chasse aux moustiques

Une opération de démoustication. Photo d'illustration.

Dans les villes de Tétouan-Martil et M'diq-Fnideq, et à l’approche de la saison estivale, les opérations de démoustication sont lancées pour lutter contre les larves et les moustiques. Un groupement aérien de la gendarmerie royale a été mis à contribution.

Connues pour être des terrains fertiles pour la prolifération des moustiques, les villes de Tétouan-Martil et M'diq-Fnideq préparent leur riposte en perspectives de la saison estivale. Des opérations terrestres et aériennes de traitement y sont lancées. Objectif: lutter contre les larves et les moustiques. Le processus de lutte est supervisé par un comité spécialisé de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et avec l'implication des autorités locales de Tétouan et de M'diq. Un groupement aérien de la gendarmerie royale, ayant opéré jusqu’ici 24 vols, a également été mis à contribution. Au Nord, les élus se déclarent la «guerre des moustiques» La superficie totale qui a été traitée jusqu'à présent a atteint plus de 1.105 hectares. Le traitement est effectué par des produits agréés par le ministère de la Santé. A Tanger, une autre équipe mène une opération parallèle de traitement au sol pour lutter contre les moustiques et leurs larves, notamment dans la zone industrielle de la zone aéroportuaire.

Par Said Kadry