Témara: les ordures envahissent les rues de la ville

La ville de Témara connaît, depuis quelque temps, une situation environnementale préoccupante, avec des déchets et des ordures qui envahissent les rues et les ruelles de plusieurs quartiers résidentiels. «Cette situation sans précédent a suscité l’indignation des habitants de la ville et provoqué une vague de critiques à l’encontre du conseil communal, présidé par Zouhair Zemzami du RNI», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son numéro du jeudi 22 mai.

D’après le quotidien, des associations locales de la société civile auraient exprimé, à maintes reprises, «leur consternation face à la dégradation des conditions environnementales dans la ville, en adressant des plaintes aux autorités locales et au conseil communal».

Ces plaintes, avance Al Akhbar, «alertent sur le danger imminent d’une catastrophe environnementale due à l’accumulation des déchets dans les rues et les zones résidentielles, l’omniprésence des odeurs nauséabondes, la prolifération des insectes et des chiens errants, ce qui constitue une menace directe pour la santé et la sécurité des citoyens».

Dans le même contexte, relève le quotidien, les associations ont tenu le conseil communal pour entièrement responsable de cette situation, l’accusant «d’incapacité à répondre aux besoins de la ville, en l’absence d’une vision de développement claire dans une ville qui fait face à une nette régression des services communaux». Elles ont qualifié la situation environnementale de la ville de «reflet d’un échec de gestion évident de la part du conseil élu».

Face à cette situation, des documents consultés par le quotidien, et qui concernent la dernière session du conseil communal de Témara, révèlent la signature d’une nouvelle convention de gestion déléguée du service de la collecte des déchets urbains avec l’entreprise «Ozone Témara Pro».

Aux termes de cet accord, la société est chargée de la collecte des déchets, du nettoyage des rues et des espaces publics pour une durée de sept ans, contre une redevance annuelle dépassant 50 millions de dirhams. L’accord comporte un engagement d’investissements supplémentaires atteignant 70 millions de dirhams par an de la part de l’entreprise.

Cette convention a été approuvée le 8 avril dernier, précise Al Akhbar, «dans le cadre d’un renouvellement de confiance envers la même entreprise qui gère aussi ce secteur dans plusieurs arrondissements de la capitale, Rabat, et dans la commune de Salé».

Ce qui, d’après le quotidien, «soulève des interrogations sur la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements, au vu des dysfonctionnements actuels observés à Témara dans la gestion d’un secteur vital comme la propreté».