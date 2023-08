Taza: l’incendie de la forêt de Maghraoua maîtrisé à 75%

«L’incendie, dont l’intensité s’était stabilisée, est à présent sous contrôle à hauteur de 75%», a indiqué à la MAP M. Safadi, évoquant des conditions météorologiques favorables mardi matin.

«Des vents atteignant 40 km/h, lundi soir, ont attisé certains foyers, ce qui a compliqué la tâche aux équipes engagées sur le terrain», a fait savoir le responsable provincial, soulignant l’importance des interventions terrestres lancées aux premières heures de ce mardi pour venir à bout des deux foyers de feux restés actifs au cœur de la forêt.

«Jusqu’à présent, près de 780 hectares de couvert forestier ont été ravagés par les flammes», a-t-il indiqué, ajoutant qu’aucune perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée. Les interventions d’extinction de cet incendie sont menées par des équipes de l’ANEF, de la Protection civile, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires, avec le soutien des unités de la Place d’armes de Taza ainsi que de trois avions Canadair appartenant aux Forces royales air.

Les autorités locales, soutenues par la Gendarmerie royale, la Protection civile, les Forces auxiliaires et les éléments de la commune de Maghraoua, se sont mobilisées pour évacuer les habitants d’une cinquantaine de maisons, au niveau de trois douars relevant de ladite commune.

Plus d’une centaine d’habitants de ces trois douars proches du périmètre de l’incendie ont été évacués et hébergés dans des structures d’accueil situées au centre de la commune, rappelle-t-on.

Des habitants évacués ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leurs remerciements aux équipes de secours et aux autorités locales pour leur mobilisation et la célérité dont elles ont fait preuve pour mener à bien l’opération d’évacuation et de sécurisation des biens de la population touchée.