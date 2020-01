© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Taroudant a arrêté, lundi, un individu accusé d’avoir torturé sa fille en lui brûlant l'appareil génital avec une brochette en métal.

Les habitants de la ville de Taroudant ont été secoués, dimanche dernier, par la révélation de l'effroyable torture qu'a endurée une enfant d'à peine 7 ans, brûlée au niveau de l'appareil génital. Le choc a été d’autant plus terrible que c’est son propre père qui lui faisait subir cette violence inouïe. Mêmes les médecins qui lui ont prodigué les premiers soins, avant de la transférer d’urgence au service de réanimation, ont été sidérés par le degré d’infection de son vagin. Selon les premières informations, la petite fille a été, durant des mois, torturée avec une brochette en métal dont son père se servait pour la brûler.



Ses parents, dit-on, lui auraient fait subir ce calvaire pour qu’elle cesse de frotter constamment son sexe. Ce sont leurs voisins qui, sidérés par les cris récurrents de douleur et les appels au secours de la fillette, ont avisé la police. Informés, les enquêteurs n’ont pas fait dans la dentelle et ont envahi la maison pour libérer l’enfant des griffes de ses bourreaux et l’emmener d’urgence à l’hôpital.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 14 janvier, que les éléments de la police judiciaire de Taroudant attendent les résultats de l’examen médical approfondi pour déterminer les responsabilités des suspects. Curieusement, c’est par pur hasard que les services de sécurité ont arrêté le mis en cause, accusé d’avoir torturé sa propre fille. Il s’est avéré, en effet, que le père tortionnaire faisait l’objet d’un avis de recherche suite à une plainte déposée par une banque de Zagora où il était employé. Il serait impliqué dans des malversation financières et aurait effectué des transactions avec des chèques en bois pour une valeur de 500.000 dirhams.

Le suspect a été placé en garde à vue lundi dernier, en attendant d’être déféré devant la justice pour cette affaire d’escroquerie. Pour ce qui est des violences atroces infligées à sa fille, les enquêteurs attendent les résultats de l’examen médical pour approfondir leurs investigations. Une source proche de la police indique que le mis en en cause sera poursuivi pour torture et agression sur mineure.