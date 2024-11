Tanger: démantèlement d’un réseau de piratage de réseaux de télécommunications

Les services de police de Tanger ont procédé, mardi 29 octobre, à l’arrestation de trois individus dont un ressortissant ouzbek soupçonné de diriger un réseau criminel spécialisé dans le piratage de réseaux de télécommunications. L’enquête a été diligentée à la suite de plaintes déposées par des opérateurs téléphoniques à Tanger concernant le détournement d’appels, rapporte Al Akhbar du week-end (2 et 3 novembre).

Le ressortissant ouzbek, qui réside de manière illégale au Maroc, ainsi que deux frères marocains seraient impliqués dans la violation de systèmes de traitement automatisé des données numériques et dans le piratage d’appels téléphoniques. Ils convertissaient des appels internationaux en appels locaux pour encaisser les écarts tarifaires entre les deux types de communication.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des accusés ont permis de saisir des appareils sans fil, des ordinateurs, des cartes SIM et des équipements électroniques et informatiques sophistiqués. Les trois prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet compétent. Selon les représentants des opérateurs, cette fraude à grande échelle leur a fait subir des pertes financières considérables.

Par ailleurs, les éléments de la police de la wilaya de sûreté de Tanger ont arrêté mercredi 30 octobre cinq individus et une femme soupçonnés de piratage de systèmes de traitement automatisé des applications téléphoniques bancaires, relaie Al Akhbar. Les perquisitions effectuées à leurs domiciles ont permis de saisir des reçus de transfert d’argent et la somme de 110.000 dirhams. L’un des prévenus faisait l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national établis par les services de la police judiciaire de Tanger, Fès, Inezgane et Nador, pour les mêmes motifs d’escroquerie.