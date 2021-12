© Copyright : Dr

Kiosque360. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire après la découverte, lundi, du corps d’un homme d’affaires français dans son appartement situé dans le centre-ville de Tanger. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le corps sans vie d’un homme d’affaires français a été découvert, lundi 6 décembre, dans son appartement sis boulevard Mohammed V à Tanger. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 8 décembre, que la cause du décès de ce septuagénaire n’est pas encore établie. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était propriétaire d’une grande usine dans la zone industrielle de Mghougha.

Dès l’annonce de cette découverte macabre, les services de la police judiciaire, accompagnés de la police technique ainsi que des autorités locales et du substitut du procureur du roi, se sont rendus sur les lieux. Après avoir fait le constat d’usage et prélevé les empreintes et autres indices, les éléments de la police judiciaire ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de cet homme d’affaires français. Des sources policières indiquent que, pour le moment, toutes les hypothèses sont considérées, que ce soit le suicide, la mort naturelle ou l’homicide.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que les investigations des enquêteurs ont été élargies pour inclure les proches du défunt, ainsi que ses employés dans la société qu’il dirigeait. Les mêmes sources soulignent que le consulat de France à Tanger suit de très près cette affaire et a fourni à la police des renseignements supplémentaires sur le défunt. Les enquêteurs ont, pour leur part, commencé à investiguer sur ses déplacements au Maroc et à l’étranger, afin de collecter le maximum d’informations sur ses relations et ses derniers contacts.

Cette enquête préliminaire demeure toutefois tributaire des résultats de l’autopsie à laquelle sera soumis le corps de la victime, qui a été transporté à la morgue. Si la mort s’avère naturelle, les enquêteurs rédigeront un procès-verbal et le dossier sera clos. Dans le cas contraire et si un acte criminel est soupçonné, la police multipliera ses investigations pour en déterminer les circonstances et identifier le ou les auteurs du meurtre ou de l’assassinat.