Séisme au Maroc: les cliniques privées se mobilisent

Suite au terrible séisme qui a frappé, vendredi soir la province d’Al Haouz causant, selon un dernier bilan, 1.037 morts et 1.200 blessés, l’Association nationale des cliniques privées met ses établissements et ses ressources humaines et logistiques, à la disposition des autorités gouvernementales afin que les personnes blessées puissent recevoir les soins nécessaires, fait savoir l’Association dans un communiqué diffusé ce samedi 9 septembre.

«L’Association nationale des cliniques privées met ses cliniques, ses établissements de santé ainsi que ses ressources humaines et logistiques, à la disposition des autorités gouvernementales, au niveau régional et national afin de prendre en charge les victimes du séisme», indique le communiqué de l’Association.

L’Association présente également ses condoléances aux familles des victimes et salue les efforts de l’Etat et de ses institutions dans la gestion de ce drame.

Pour rappel, le bilan du séisme qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz, actualisé par un communiqué du ministère de l’Intérieur, se monte désormais à 1.037 morts et 1.200 blessés, dont 721 sont dans un état critique, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant. Le précédent bilan faisait état de 820 morts et 672 blessés.