Kiosque360. L’Association nationale d'épidémiologie de terrain (ANET) appelle tous les secteurs publics à déployer des efforts pour juguler la rage dans notre pays. Cette maladie virale, transmise par les chiens, se manifeste dans le monde rural et touche particulièrement les enfants.

L’Association nationale d'épidémiologie de terrain (ANET) a appelé à l’élaboration d’un plan pour éradiquer la rage dans le pays à l’horizon 2030, conformément aux recommandations de l’OMS. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 30 septembre, que la rage est une maladie virale souvent transmise par les chiens. Saisissant l’occasion de la célébration de la journée mondiale contre la rage, l’ANET a indiqué que le programme de lutte contre cette maladie, qui a été lancé en 1985, a permis de réduire le nombre de décès de 34 en 1986 à 9 cas en 2020.

Ladite association souligne que près de 65.000 personnes sont vaccinées annuellement après avoir été mordues ou égratignées par des animaux et plus particulièrement par les chiens errants. Selon certaines estimations, ce virus connu sous le nom de «maladie du chien», provoque, chaque année, la mort de 59.000 personnes dans 150 pays sans compter la mortalité au sein des animaux. L’ANET souligne que 95 % des décès sont enregistrés en Afrique et en Asie, les enfants de moins de 15 ans constituant près de la moitié de ces cas.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que ces estimations demeurent aléatoires, nombreuses étant les personnes contaminées à ne pas déclarer cette maladie aux pouvoirs publics. Ce qui est par contre confirmé scientifiquement, précise l’ANET, c’est que 99% des cas contaminés le sont par les chiens et plus particulièrement dans le monde rural (80%). Autant dire, ajoute l’ANET, que la prévention de cette maladie commence par la vaccination des animaux domestiques, notamment les chiens et les chats.

Il faut surtout inciter les enfants à se manifester s’ils ont été victimes de morsures ou d’égratignures par des animaux et laver la blessure avec de l’eau et du savon pendant 15 minutes. L’ANET conseille aux personnes mordues ou égratignées de se diriger rapidement vers le plus proche centre de lutte contre la rage pour recevoir les soins nécessaires. Ceci étant, il ne faut pas tuer le chien ou le chat suspecté d’être enragé mais informer les services vétérinaires de l’incident, conclut le communiqué de l’ANET.