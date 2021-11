Santé des élèves: lancement d’une campagne nationale de dépistage

Des élèves de la ville de Tétouan se préparent à la rentrée scolaire 2020-2021, en respectant la distanciation sociale et les mesures sanitaires et préventives contre la pandémie du Coronavirus (photo d'archive prise le 10 septembre 2020).

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale lance, conjointement avec le ministère de l’Intérieur et celui de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, une campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de la santé de la population scolaire.

Dans une circulaire conjointe, les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de l'Education nationale annoncent le lancement de la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de la santé de la population scolaire. Cette opération, qui se déroule du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé scolaire et universitaire et du partenariat intersectoriel conclu en la matière. Vidéos. Revivez l’ambiance de la rentrée scolaire dans plusieurs villes au Maroc Elle vise ainsi à garantir un examen médical systématique global, à assurer un dépistage des troubles sensoriels (auditifs et oculaires), troubles de langage, troubles neuropsychiatriques, troubles de l’activité, de l’attention et de croissance. Cette campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de la santé de la population scolaire a également pour objectif de vérifier le statut vaccinal des élèves, de poursuivre la campagne de vaccination anti-Covid-19 ciblant cette population, de prendre en charge les différents problèmes de santé dépistés, d'amorcer des actions de sensibilisation des élèves et des enseignants sur l’intérêt et d’adopter un mode de vie sain. Elle cible les élèves du préscolaire, de la première année du primaire, ceux de la première année de l’enseignement collégial, ceux poursuivant leurs études dans les établissements d’enseignement traditionnel ainsi que les élèves en situation de handicap poursuivant leur scolarité au niveau des classes intégrés. Rentrée pédagogique 2021-2022: 67.000 apprenants reprennent le chemin de l'école de la deuxième chance Elle concerne aussi les élèves qui ont été ciblés par la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de la santé de la population scolaire de l’année dernière mais qui n’ont pas pu en bénéficier à cause de la pandémie. Pour une mise en œuvre efficiente des actions de dépistage, de sensibilisation et de prise en charge, cette opération mobilise des moyens importants en termes de ressources humaines (médecins généralistes, spécialistes, médecins dentistes, personnel paramédical) ainsi qu’en termes de matériel médico-technique et logistique.

Par Nisrine Zaoui