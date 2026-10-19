Revue du web. Société: le tiktokeur Walid Chkah accusé d’avoir provoqué la mort d’un membre des Forces auxiliaires, les internautes demandent que justice soit faite

Société: le tiktokeur Walid Chkah accusé d’avoir provoqué la mort d’un membre des Forces auxiliaires. Les internautes demandent que justice soit faite

Politique: 48 heures après sa nomination au poste de ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle, Madiha Khayr a été démise de ses fonctions par le roi Mohammed VI, à la demande de Fatima Ezzahra El Mansouri. Réactions

Madiha Khayir vient de battre le record du plus court mandat ministériel, précédemment détenu par @nabila_rmili — Omar H. 🇲🇦 🇵🇸 (@Omar_H_) October 18, 2026

🇲🇦 MAROC | MADIHA KHAYR : UNE ANCIENNE AFFAIRE JUDICIAIRE REFAIT SURFACE



À peine nommée ministre dans le gouvernement de Fatima Ezzahra El Mansouri, Madiha Khayr, membre de l'Istiqlal, voit ressurgir une affaire datant de 2004.



À l'époque, la presse marocaine avait rapporté des… pic.twitter.com/cj39kzEvfv — Isaac Hammouch اسحاق هموش (@hamlah) October 18, 2026

Football: Azzedine Ounahi est sorti sur une civière ce dimanche. Les supporters des Lions de l’Atlas espèrent qu’il ne sera pas éloigné des terrains trop longtemps

🚨 Azzedine Ounahi a quitté ses coéquipiers dès la 19e minute, contraint de sortir sur blessure.



La gravité de celle-ci reste à préciser. — AtlasFoot212 🇲🇦 (@Atlas_Foot_212) October 18, 2026