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Revue du web. Société: le tiktokeur Walid Chkah accusé d’avoir provoqué la mort d’un membre des Forces auxiliaires, les internautes demandent que justice soit faite

Le TikTokeur Walid Chkah.

Revue du webSociété: le tiktokeur Walid Chkah accusé d’avoir provoqué la mort d’un membre des Forces auxiliaires. Les internautes demandent que justice soit faite; Politique: 48 heures après sa nomination au poste de ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle, Madiha Khayr a été démise de ses fonctions par le roi Mohammed VI, à la demande de Fatima Ezzahra El Mansouri. Réactions; Football: Azzedine Ounahi est sorti sur une civière ce dimanche. Les supporters des Lions de l’Atlas espèrent qu’il ne sera pas éloigné des terrains trop longtemps... Round-up.

Par La Rédaction
Le 19/10/2026 à 19h03

Société: le tiktokeur Walid Chkah accusé d’avoir provoqué la mort d’un membre des Forces auxiliaires. Les internautes demandent que justice soit faite

Politique: 48 heures après sa nomination au poste de ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle, Madiha Khayr a été démise de ses fonctions par le roi Mohammed VI, à la demande de Fatima Ezzahra El Mansouri. Réactions

Football: Azzedine Ounahi est sorti sur une civière ce dimanche. Les supporters des Lions de l’Atlas espèrent qu’il ne sera pas éloigné des terrains trop longtemps

Par La Rédaction
Le 19/10/2026 à 19h03
#Forces auxiliaires#gouvernement#Madiha Khayr#Fatima Ezzahra El Mansouri#Football#Azzedine Ounahi#Lions de l'Atlas

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