Revue du web. Société: le tiktokeur Walid Chkah accusé d’avoir provoqué la mort d’un membre des Forces auxiliaires, les internautes demandent que justice soit faite

Société: le tiktokeur Walid Chkah accusé d’avoir provoqué la mort d’un membre des Forces auxiliaires. Les internautes demandent que justice soit faite
Politique: 48 heures après sa nomination au poste de ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle, Madiha Khayr a été démise de ses fonctions par le roi Mohammed VI, à la demande de Fatima Ezzahra El Mansouri. Réactions
Football: Azzedine Ounahi est sorti sur une civière ce dimanche. Les supporters des Lions de l’Atlas espèrent qu’il ne sera pas éloigné des terrains trop longtemps