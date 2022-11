© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Rabat a interpellé, jeudi dernier, trois barons de la drogue qui écoulaient de la cocaïne dans les quartiers populaires et aux abords des écoles. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les éléments de la DGST ont réussi, encore une fois, à mettre fin aux activités criminelles de trafiquants de drogue qui inondaient les quartiers aussi bien cossus que populaires de Rabat de stupéfiants et notamment de cocaïne.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (19 et 20 novembre), que des informations précises fournies par cette direction ont permis aux services de la police judiciaire de Yacoub El Mansour d’arrêter en flagrant délit trois dealers en train d’écouler cette drogue dure. Les mis en cause utilisaient une voiture légère et s’appuyaient sur un micro-réseau constitué d’une poignée de revendeurs qui fournissaient la cocaïne directement aux clients.

Un communiqué de la DGSN indique que les services de la police judiciaire de Rabat ont, en coordination étroite avec la DGST, interpellé, jeudi dernier, trois individus âgés de 26 à 31 ans qui ont des antécédents dans le trafic de drogue. Les prévenus sont suspectés d’être impliqués dans la possession et la vente de stupéfiants et de psychotropes. Le communiqué souligne que leur arrestation, en flagrant délit de transaction de produits stupéfiants, s’est déroulée dans le quartier Yacoub El Mansour de Rabat. La fouille des mis en cause a permis de saisir 300 grammes de cocaïne et une voiture légère ainsi que la confiscation d’avoirs criminels.

Le quotidien Al Akhbar souligne que le pointage des fichiers de police a montré que l’un des suspects faisait l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale pour une affaire similaire. Les trois accusés ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet. Les investigations en cours visent à déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et à traquer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.

Certaines voix à Rabat ont fait savoir que la ville et surtout les quartiers populaires connaissent une progression sensible du trafic de drogue, toutes substances confondues, qui s'étend jusqu’aux mineurs aux abords des écoles.