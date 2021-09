© Copyright : DR

Kiosque360. Des assaillants, lourdement armés et équipés comme des militaires, ont tué deux chauffeurs de camion marocains et blessé un troisième, samedi dernier, au niveau de la ville malienne de Didiené. Des témoins affirment que cet acte criminel était prémédité.

Deux camionneurs marocains ont été tués par balles et un troisième a été blessé, samedi dernier, dans une lâche agression perpétrée par un groupe armé au Mali. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 13 septembre, que les chauffeurs marocains ont été la cible de tirs nourris des assaillants qui étaient cachés dans un buisson aux abords de la route. L’Observatoire national du transport et des droits du conducteur professionnel indique que cet assassinat ressemble à un attentat terroriste visant délibérément des Marocains. L’ambassade du Maroc au Mali indique que cette agression s’est produite au niveau de la ville de Didiené, située à quelque 300 kilomètres de Bamako.

Selon certains témoins, les agresseurs, qui étaient cagoulés et portaient des gilets pare-balles ainsi que des talkies walkies, ont pris la fuite sans avoir volé quoi que ce soit à leurs victimes. La représentation diplomatique marocaine souligne qu’elle est en contact direct avec les autorités compétentes dans les deux pays et avec les proches des victimes pour prendre les mesures nécessaires et demander l’ouverture d’une enquête sur ce double crime. Un communiqué de l’Observatoire affirme que les motifs de cette agression demeurent inconnus, même si certains n’excluent pas une tentative de vol, étant donné les agressions récurrentes que subissent les camionneurs, dans cette région, par des coupeurs de route.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le président régional de l’Observatoire du transport dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Reda Hasnaoui, indique que cette agression est différente de celles qui se produisent habituellement. Les assaillants, ajoute-t-il, n’ont ni intercepté, ni menacé les chauffeurs marocains qu’ils ont criblés de balles en tirant de loin, avec des Kalachnikovs. Autant dire, poursuit-il , que ces crimes étaient prémédités car les criminels se sont basés sur les immatriculations des camions et que leur seul objectif était de tuer les chauffeurs marocains.

Une façon de semer la panique parmi les chauffeurs marocains pour les décourager de prendre cette route et d’effectuer des transports de marchandises dans la région. Le président régional de l’Observatoire rappelle que les chauffeurs de camion ont été, à maintes reprises, interceptés par les coupeurs de route mus par le seul désir de vol de marchandises. Certains camionneurs ont même été arrêtés par des éléments du groupe terroriste Boko Haram qui, cependant, ne les ont jamais menacés et se sont toujours contentés de vérifier leur identité avant de les libérer, conclut Reda Hasnaoui.