Kiosque360. Les domaines de l’Etat, notamment le domaine public maritime dans la cité balnéaire de Mansouria et d’autres plages de Bouznika, sont squattés illégalement par des constructions sans autorisation. La question a été soulevée au parlement, rapporte le quotidien Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse.

Pas moins de 520 constructions, sous forme de chalets et autres résidences de luxe, ont été bâties sur les domaines de l’Etat, notamment le domaine public maritime dans la cité balnéaire de Mansouria et d’autres plages de Bouznika dans la province de Benslimane. «Ces constructions sans autorisation ont été construites sur les titres fonciers N° 56009/S, 8400/S et 8630/S appartenant au domaine privé de l’Etat et au domaine public maritime», s’est interrogée la députée Nadia Touhami du PPS dans une question écrite adressée à la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 21 juillet.

Dans sa réponse, la ministre a précisé que «ces chalets et autres ont été construits sur la base des autorisations accordées par la collectivité territoriale concernée sans l’avis de la partie qui possède le foncier, tout en bénéficiant des retombées financières payées par les propriétaires de ces constructions». Et d’ajouter que «l’opération des constructions a été suspendue par l’intervention des services du ministère de l'Économie et des Finances, notamment la direction des Domaines de l'Etat».

Dans ce sillage, la ministre a fait savoir que son département a été déjà saisi par «l’Association Essanaoubar demandant la régularisation de la situation de ses adhérents», mais, a-t-elle dévoilé, les plans présentés indiquaient que des constructions ont été bâtis sur le domaine public maritime. «La demande a été transférée le 15 septembre 2020 au ministère de l’Equipement et de l’Eau afin de procéder à la délimitation du domaine public maritime dans la zone et de donner son avis», a ajouté la ministre.

En ce qui concerne les infractions au code de l’urbanisme, la ministre a indiqué que les autorités compétentes vont appliquer les dispositions de la loi 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction. D’ailleurs, a-t-elle révélé, des jugements ordonnant la démolition des constructions sans autorisation ont été déjà rendus par la justice et d’autres affaires sont en cours.