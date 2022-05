© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de la wilaya de la région de Marrakech-Safi ont lancé, lundi dernier, une campagne de contrôle de taxis après la multiplication des plaintes des citoyens contre les prix exorbitants imposés par les chauffeurs. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Une commission spéciale relevant de la wilaya de la région de Marrakech-Safi a lancé, lundi dernier, une vaste campagne de contrôle des taxis pour détecter les infractions commises dans ce secteur. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 12 mais, que cette campagne fait suite à la multiplication des plaintes des touristes étrangers et nationaux ainsi que des habitants de la ville ocre s’élevant contre les prix imposés par les chauffeurs de taxis.

Selon certaines sources, l’important afflux des touristes, constaté depuis quelques semaines, a poussé certains propriétaires et chauffeurs de taxis à vouloir combler les pertes qu’ils ont subies pendant la pandémie du Covid 19 en gelant le compteur et en augmentant, ostensiblement, les prix des courses. Ces agissements se produisent particulièrement aux abords des gares routières et ferroviaire, à la place Jemaa El-Fnaa ainsi que dans d’autres destinations très fréquentées. Les mêmes sources indiquent que cette commission a rédigé plusieurs procès-verbaux pour refus d’usage de compteur notamment chez les chauffeurs de taxis de deuxième catégorie.

Al Akhbar rapporte que les contrevenants ont été sanctionnés par le retrait provisoire de leurs permis. Les membres de cette commission ont déclaré que cette campagne durera tant que de pareilles infractions seront enregistrées. Ces contrôleurs ont, d’ailleurs, établi des contacts avec un grand nombre de citoyens et de touristes pour s’enquérir des exactions commises par les chauffeurs de taxis. Les membres de cette commission ont incité les usagers à aviser les services concernés si un chauffeur du taxi refuse de faire fonctionner le compteur, privilégie les touristes étrangers aux dépens des habitants ou viole la réglementation en vigueur.

Dans un autre contexte un chauffeur de taxi a été agressé, lundi dernier, dans le quartier militaire communément connu par le quartier Lapaz. L’individu qui s’est présenté en tant que client a surpris le chauffeur alors qu’il était en train de conduire en lui assénant de violents coups de poing dans la figure qui ont failli provoquer un accident. Quand le taxi s’est arrêté l’individu a dépossédé le chauffeur de tout son argent et de son téléphone portable avant de le laisser dans un état grave. Immédiatement après cette agression les services de police ont déclenché une opération de ratissage pour essayer de localiser et arrêter l’agresseur.