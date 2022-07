© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

C’est dans une agréable et joyeuse atmosphère que des étudiants musulmans d’Afrique subsaharienne installés à Oujda célèbrent ce dimanche 10 juillet la fête religieuse de Aïd Al-Adha de cette année 1443 de l'Hégire.

Les Oujdis musulmans ne sont pas les seuls à célébrer Aïd Al-Adha, ce dimanche 10 juillet 2022. De nombreux étudiants musulmans de pays de l'Afrique subsaharienne, poursuivant leurs études supérieures à l’Université Mohammed 1er et dans d’autres établissements, se sont réunis en cette journée de fête religieuse pour partager des moments joyeux et perpétuer les multiples traditions des rituels liés à la fête du sacrifice.

Interrogé par Le360, Abderrahmane Seiko, originaire de Guinée et président de l’Association des étudiants musulmans étrangers d’Oujda, se dit heureux de retrouver ses camarades: «je suis très content d’être avec mes frères en cette journée spéciale. Je remercie chaque personne qui a nous a permis de passer la fête de Aïd Al-Adha dans cette belle atmosphère fraternelle».

«Je remercie toutes les personnes qui nous ont permises de célébrer Aïd Al-Adha dans le meilleur des climats possibles, et à la marocaine surtout», confie Oumaima Abou Bakr, une Nigérienne.

Et pour Yasmina Oufkir, coordinatrice de l’Association des étudiants étrangers musulmans d’Oujda, «la joie des étudiants subsahariens n’aurait pas été possible sans les efforts fournis de la part de plusieurs autres organismes, notamment le Conseil scientifique local d’Oujda, la présidence de l’Université Mohammed Premier et les associations de la ville».