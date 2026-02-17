Météo. Temps stable et températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce mardi 17 février

Embouchure de l'oued Moulouya. Ce fleuve dessert une partie du Maroc oriental et se jette en Méditerranée, près de Saïdia, à Ras El Ma (province de Nador). Son embouchure s'étire sur 2.700 hectares, à 30 kilomètres de la ville de Berkane. . DR

- Temps généralement stable.

- Temps assez froid la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

- Nuages bas assez denses, matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur la Méditerranée et les provinces sahariennes.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -2/5°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 11/15°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 5/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et Cap Sim et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 février 2026:

– Oujda min 9 max 22

– Bouarfa min 6 max 22

– Al Hoceima min 11 max 18

– Tétouan min 9 max 20

– Sebta min 12 max 17

– Mellilia min 14 max 18

– Tanger min 10 max 15

– Kénitra min 5 max 19

– Rabat min 6 max 19

– Casablanca min 10 max 18

– El Jadida min 11 max 18

– Settat min 3 max 21

– Safi min 7 max 23

– Khouribga min 7 max 23

– Béni Mellal min 10 max 22

– Marrakech min 6 max 24

– Meknès min 6 max 21

– Fès min 7 max 21

– Ifrane min 3 max 18

– Taounate min 6 max 23

– Errachidia min 9 max 24

– Ouarzazate min 8 max 25

– Agadir min 8 max 24

– Essaouira min 12 max 21

– Laâyoune min 10 max 31

– Es-Semara min 14 max 32

– Dakhla min 15 max 26

– Aousserd min 14 max 32

– Lagouira min 16 max 28

– Midelt min 6 max 21