Météo. Temps stable et températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce mardi 17 février

- Temps généralement stable.
- Temps assez froid la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.
- Nuages bas assez denses, matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques.
- Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur la Méditerranée et les provinces sahariennes.
- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de -2/5°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 11/15°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 5/10°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et Cap Sim et peu agitée à agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 février 2026:
– Oujda min 9 max 22
– Bouarfa min 6 max 22
– Al Hoceima min 11 max 18
– Tétouan min 9 max 20
– Sebta min 12 max 17
– Mellilia min 14 max 18
– Tanger min 10 max 15
– Kénitra min 5 max 19
– Rabat min 6 max 19
– Casablanca min 10 max 18
– El Jadida min 11 max 18
– Settat min 3 max 21
– Safi min 7 max 23
– Khouribga min 7 max 23
– Béni Mellal min 10 max 22
– Marrakech min 6 max 24
– Meknès min 6 max 21
– Fès min 7 max 21
– Ifrane min 3 max 18
– Taounate min 6 max 23
– Errachidia min 9 max 24
– Ouarzazate min 8 max 25
– Agadir min 8 max 24
– Essaouira min 12 max 21
– Laâyoune min 10 max 31
– Es-Semara min 14 max 32
– Dakhla min 15 max 26
– Aousserd min 14 max 32
– Lagouira min 16 max 28
– Midelt min 6 max 21