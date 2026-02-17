Société

Météo. Temps stable et températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce mardi 17 février

Embouchure de l'oued Moulouya. Ce fleuve dessert une partie du Maroc oriental et se jette en Méditerranée, près de Saïdia, à Ras El Ma (province de Nador). Son embouchure s'étire sur 2.700 hectares, à 30 kilomètres de la ville de Berkane.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 17 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Temps généralement stable.

- Temps assez froid la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

- Nuages bas assez denses, matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur la Méditerranée et les provinces sahariennes.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -2/5°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 11/15°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 5/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et Cap Sim et peu agitée à agitée ailleurs.

Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 février 2026:

Oujda min 9 max 22

Bouarfa min 6 max 22

Al Hoceima min 11 max 18

Tétouan min 9 max 20

Sebta min 12 max 17

Mellilia min 14 max 18

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 5 max 19

Rabat min 6 max 19

Casablanca min 10 max 18

El Jadida min 11 max 18

Settat min 3 max 21

Safi min 7 max 23

Khouribga min 7 max 23

Béni Mellal min 10 max 22

Marrakech min 6 max 24

Meknès min 6 max 21

Fès min 7 max 21

Ifrane min 3 max 18

Taounate min 6 max 23

Errachidia min 9 max 24

Ouarzazate min 8 max 25

Agadir min 8 max 24

Essaouira min 12 max 21

Laâyoune min 10 max 31

Es-Semara min 14 max 32

Dakhla min 15 max 26

Aousserd min 14 max 32

Lagouira min 16 max 28

Midelt min 6 max 21

