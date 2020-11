Le phare du Cap Spartel est entré en service en 1884. L'édifice au caractère architectural mauresque, avec sa tour carrée surmontée d'une lanterne, mesure de 24 mètres de haut et figure parmi les plus grands phares d'Afrique.

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 21 novembre 2020.

- Des nuages bas et denses occuperont le ciel sur la rive méditerranéenne accompagnés de bruine localisée.

- Des formations brumeuses nocturnes et matinales sont attendues près des côtes nord et centre, sur la rive méditerranéenne et sur le nord de l’Oriental.

- Un temps stable avec un ciel clair à peu nuageux est prévu sur l’ensemble du Royaume.

- Des rafales de vent assez fortes de secteur est balaieront le Tangérois.

- Un vent de secteur est et modéré soufflera sur les Provinces du Sud. Le vent sera faible à modéré et de secteur nord à variable ailleurs.

- Chasse-sables par endroits sur l’intérieur des Provinces du Sud.

- La mer sera agitée à peu agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, peu agitée à agitée devenant agitée à forte l'après-midi au nord d'Assilah, et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 21 novembre 2020:

Oujda : min (+8°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+6°C) ; max (+17°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+15°C) ; max (+19°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+19°C)

Mellilia : min (+13°C) ; max (+19°C)

Tanger : min (+16°C) ; max (+22°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+25°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+14°C) ; max (+28°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+11°C) ; max (+25°C)

Beni Mellal : min (+14°C) ; max (+24°C)

Marrakech : min (+13°C) ; max (+27°C)

Meknès : min (+11°C) ; max (+26°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+24°C)

Ifrane : min (+6°C) ; max (+20°C)

Taounate : min (+12°C) ; max (+24°C)

Errachidia : min (+9°C) ; max (+21°C)

Ouarzazate : min (+9°C) ; max (+22°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+28°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+29°C)

Aousserd : min (+20°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+29°C).