Météo. Temps chaud sur le Sahara, brume matinale au nord et baisse générale des températures, en ce vendredi 7 novembre

La baie d'Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 7 novembre 2025:

Le 07/11/2025 à 05h59

Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

— Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, les hauts plateaux orientaux et le Saïss, dans la matinée.

— Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.

— Températures minimales de l’ordre de 03/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 20/23 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14/20 °C partout ailleurs.

— Températures diurnes en baisse sur la majorité du Royaume.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tarfaya, peu agitée à agitée au nord d’Assilah et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée ailleurs.

Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 7 novembre 2025:

Oujda min 08 max 19

Bouarfa min 07 max 23

Al Hoceima min 12 max 19

Tétouan min 09 max 18

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 15 max 20

Tanger min 12 max 20

Kénitra min 11 max 22

Rabat min 12 max 22

Casablanca min 15 max 21

El Jadida min 14 max 22

Settat min 11 max 22

Safi min 12 max 24

Khouribga min 09 max 20

Béni Mellal min 12 max 22

Marrakech min 12 max 25

Meknès min 10 max 20

Fès min 10 max 21

Ifrane min 03 max 15

Taounate min 10 max 22

Errachidia min 10 max 23

Ouarzazate min 11 max 25

Agadir min 15 max 23

Essaouira min 15 max 23

Laâyoune min 14 max 28

Es-Semara min 16 max 29

Dakhla min 17 max 27

Aousserd min 19 max 36

Lagouira min 19 max 29

Midelt min 07 max 21.

Société

International

Société

Société

International

Société

International

