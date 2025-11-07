Météo. Temps chaud sur le Sahara, brume matinale au nord et baisse générale des températures, en ce vendredi 7 novembre

Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

— Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, les hauts plateaux orientaux et le Saïss, dans la matinée.

— Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.

— Températures minimales de l’ordre de 03/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 20/23 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14/20 °C partout ailleurs.

— Températures diurnes en baisse sur la majorité du Royaume.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tarfaya, peu agitée à agitée au nord d’Assilah et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée ailleurs.

Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 7 novembre 2025:

— Oujda min 08 max 19

— Bouarfa min 07 max 23

— Al Hoceima min 12 max 19

— Tétouan min 09 max 18

— Sebta min 16 max 20

— Mellilia min 15 max 20

— Tanger min 12 max 20

— Kénitra min 11 max 22

— Rabat min 12 max 22

— Casablanca min 15 max 21

— El Jadida min 14 max 22

— Settat min 11 max 22

— Safi min 12 max 24

— Khouribga min 09 max 20

— Béni Mellal min 12 max 22

— Marrakech min 12 max 25

— Meknès min 10 max 20

— Fès min 10 max 21

— Ifrane min 03 max 15

— Taounate min 10 max 22

— Errachidia min 10 max 23

— Ouarzazate min 11 max 25

— Agadir min 15 max 23

— Essaouira min 15 max 23

— Laâyoune min 14 max 28

— Es-Semara min 16 max 29

— Dakhla min 17 max 27

— Aousserd min 19 max 36

— Lagouira min 19 max 29

— Midelt min 07 max 21.