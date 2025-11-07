Météo. Temps chaud sur le Sahara, brume matinale au nord et baisse générale des températures, en ce vendredi 7 novembre

Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.
— Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, les hauts plateaux orientaux et le Saïss, dans la matinée.
— Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.
— Températures minimales de l’ordre de 03/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 20/23 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14/20 °C partout ailleurs.
— Températures diurnes en baisse sur la majorité du Royaume.
— Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tarfaya, peu agitée à agitée au nord d’Assilah et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 7 novembre 2025:
— Oujda min 08 max 19
— Bouarfa min 07 max 23
— Al Hoceima min 12 max 19
— Tétouan min 09 max 18
— Sebta min 16 max 20
— Mellilia min 15 max 20
— Tanger min 12 max 20
— Kénitra min 11 max 22
— Rabat min 12 max 22
— Casablanca min 15 max 21
— El Jadida min 14 max 22
— Settat min 11 max 22
— Safi min 12 max 24
— Khouribga min 09 max 20
— Béni Mellal min 12 max 22
— Marrakech min 12 max 25
— Meknès min 10 max 20
— Fès min 10 max 21
— Ifrane min 03 max 15
— Taounate min 10 max 22
— Errachidia min 10 max 23
— Ouarzazate min 11 max 25
— Agadir min 15 max 23
— Essaouira min 15 max 23
— Laâyoune min 14 max 28
— Es-Semara min 16 max 29
— Dakhla min 17 max 27
— Aousserd min 19 max 36
— Lagouira min 19 max 29
— Midelt min 07 max 21.