Météo. Températures stationnaires ou en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 9 novembre, avec des brumes matinales locales

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Formations brumeuses par endroits sur les côtes nord, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, Rhamna et les Hauts plateaux orientaux dans la matinée.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques nord durant la nuit.

– Rafales de vent modérées sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 4 à 9 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15 à 20 °C sur les provinces sahariennes, le Sud-Est et l’intérieur du Souss, et de 10 à 14 °C ailleurs.

– Températures diurnes en légère hausse ou stationnaires sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et agitée à forte le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 9 novembre 2025:

– Oujda min 07 max 24

– Bouarfa min 09 max 23

– Al Hoceima min 09 max 21

– Tétouan min 08 max 22

– Sebta min 15 max 21

– Mellilia min 07 max 21

– Tanger min 11 max 22

– Kénitra min 10 max 22

– Rabat min 11 max 22

– Casablanca min 13 max 21

– El Jadida min 13 max 22

– Settat min 10 max 23

– Safi min 13 max 26

– Khouribga min 08 max 26

– Béni Mellal min 13 max 27

– Marrakech min 11 max 30

– Meknès min 06 max 23

– Fès min 06 max 24

– Ifrane min 01 max 19

– Taounate min 09 max 25

– Errachidia min 10 max 25

– Ouarzazate min 10 max 27

– Agadir min 15 max 24

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 20 max 27

– Es-Semara min 16 max 29

– Dakhla min 19 max 24

– Aousserd min 16 max 31

– Lagouira min 18 max 29

– Midelt min 08 max 25.