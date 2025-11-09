Météo. Températures stationnaires ou en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 9 novembre, avec des brumes matinales locales

Formations brumeuses par endroits sur les côtes nord, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, Rhamna et les Hauts plateaux orientaux dans la matinée.
– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques nord durant la nuit.
– Rafales de vent modérées sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de 4 à 9 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15 à 20 °C sur les provinces sahariennes, le Sud-Est et l’intérieur du Souss, et de 10 à 14 °C ailleurs.
– Températures diurnes en légère hausse ou stationnaires sur l’ensemble du pays.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et agitée à forte le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 9 novembre 2025:
– Oujda min 07 max 24
– Bouarfa min 09 max 23
– Al Hoceima min 09 max 21
– Tétouan min 08 max 22
– Sebta min 15 max 21
– Mellilia min 07 max 21
– Tanger min 11 max 22
– Kénitra min 10 max 22
– Rabat min 11 max 22
– Casablanca min 13 max 21
– El Jadida min 13 max 22
– Settat min 10 max 23
– Safi min 13 max 26
– Khouribga min 08 max 26
– Béni Mellal min 13 max 27
– Marrakech min 11 max 30
– Meknès min 06 max 23
– Fès min 06 max 24
– Ifrane min 01 max 19
– Taounate min 09 max 25
– Errachidia min 10 max 25
– Ouarzazate min 10 max 27
– Agadir min 15 max 24
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 20 max 27
– Es-Semara min 16 max 29
– Dakhla min 19 max 24
– Aousserd min 16 max 31
– Lagouira min 18 max 29
– Midelt min 08 max 25.