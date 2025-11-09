Société

Météo. Températures stationnaires ou en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 9 novembre, avec des brumes matinales locales

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 9 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2025 à 05h58

Formations brumeuses par endroits sur les côtes nord, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, Rhamna et les Hauts plateaux orientaux dans la matinée.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques nord durant la nuit.

– Rafales de vent modérées sur les côtes centre et sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 4 à 9 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15 à 20 °C sur les provinces sahariennes, le Sud-Est et l’intérieur du Souss, et de 10 à 14 °C ailleurs.

– Températures diurnes en légère hausse ou stationnaires sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et agitée à forte le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 9 novembre 2025:

Oujda min 07 max 24

Bouarfa min 09 max 23

Al Hoceima min 09 max 21

Tétouan min 08 max 22

Sebta min 15 max 21

Mellilia min 07 max 21

Tanger min 11 max 22

Kénitra min 10 max 22

Rabat min 11 max 22

Casablanca min 13 max 21

El Jadida min 13 max 22

Settat min 10 max 23

Safi min 13 max 26

Khouribga min 08 max 26

Béni Mellal min 13 max 27

Marrakech min 11 max 30

Meknès min 06 max 23

Fès min 06 max 24

Ifrane min 01 max 19

Taounate min 09 max 25

Errachidia min 10 max 25

Ouarzazate min 10 max 27

Agadir min 15 max 24

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 20 max 27

Es-Semara min 16 max 29

Dakhla min 19 max 24

Aousserd min 16 max 31

Lagouira min 18 max 29

Midelt min 08 max 25.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2025 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans en péril: les dirigeants du monde attendus à Nice pour sauver la planète

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sommet sur le climat au Brésil: entre lucidité et espoir, les dirigeants du monde face à l’échec climatique quelques jours avant la COP30

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Articles les plus lus

1
Archéologie. Un tumulus datant de plusieurs siècles exhumé près de Volubilis
2
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
3
Défense. Dates, zones d’opération, moyens déployés... Ce que l’on sait de l’exercice naval maroco-français Chebec 25
4
Charte de l’investissement: le dispositif de soutien aux TPME désormais opérationnel
5
Sabrina Sebaihi, la députée française pro-Polisario qui fait passer l’Algérie avant la France
6
Résolution 2797 vue par Alger: anatomie d’un déni politique
7
Pour ne pas oublier
8
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
Revues de presse

Voir plus