Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce lundi 10 novembre, avec des brumes locales

- Formations brumeuses, par endroits, sur le Gharb et les côtes centres, le matin et la nuit.

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur les régions du Haut-Atlas, les côtes Centres et Sud et le sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Formations brumeuses par endroits sur les côtes Sud, la nuit.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur les provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est et le Souss et de 11/14°C partout ailleurs.

- Température de jour en légère hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 10 novembre 2025:

– Oujda min 12 max 25

– Bouarfa min 12 max 23

– Al Hoceima min 14 max 20

– Tétouan min 8 max 22

– Sebta min 16 max 21

– Mellilia min 15 max 21

– Tanger min 13 max 21

– Kénitra min 11 max 23

– Rabat min 12 max 21

– Casablanca min 12 max 21

– El Jadida min 12 max 22

– Settat min 8 max 25

– Safi min 11 max 26

– Khouribga min 11 max 27

– Béni Mellal min 13 max 27

– Marrakech min 14 max 30

– Meknès min 3 max 24

– Fès min 6 max 24

– Ifrane min 2 max 19

– Taounate min 12 max 25

– Errachidia min 11 max 25

– Ouarzazate min 10 max 27

– Agadir min 14 max 23

– Essaouira min 15 max 24

– Laâyoune min 18 max 28

– Es-Semara min 17 max 28

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 17 max 34

– Lagouira min 17 max 27

– Midelt min 10 max 24