Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce lundi 10 novembre, avec des brumes locales

- Formations brumeuses, par endroits, sur le Gharb et les côtes centres, le matin et la nuit.
- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent modérées sur les régions du Haut-Atlas, les côtes Centres et Sud et le sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.
- Formations brumeuses par endroits sur les côtes Sud, la nuit.
- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur les provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est et le Souss et de 11/14°C partout ailleurs.
- Température de jour en légère hausse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte ailleurs.
Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 10 novembre 2025:
– Oujda min 12 max 25
– Bouarfa min 12 max 23
– Al Hoceima min 14 max 20
– Tétouan min 8 max 22
– Sebta min 16 max 21
– Mellilia min 15 max 21
– Tanger min 13 max 21
– Kénitra min 11 max 23
– Rabat min 12 max 21
– Casablanca min 12 max 21
– El Jadida min 12 max 22
– Settat min 8 max 25
– Safi min 11 max 26
– Khouribga min 11 max 27
– Béni Mellal min 13 max 27
– Marrakech min 14 max 30
– Meknès min 3 max 24
– Fès min 6 max 24
– Ifrane min 2 max 19
– Taounate min 12 max 25
– Errachidia min 11 max 25
– Ouarzazate min 10 max 27
– Agadir min 14 max 23
– Essaouira min 15 max 24
– Laâyoune min 18 max 28
– Es-Semara min 17 max 28
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 17 max 34
– Lagouira min 17 max 27
– Midelt min 10 max 24