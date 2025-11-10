Société

Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce lundi 10 novembre, avec des brumes locales

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 10 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/11/2025 à 05h55

- Formations brumeuses, par endroits, sur le Gharb et les côtes centres, le matin et la nuit.

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur les régions du Haut-Atlas, les côtes Centres et Sud et le sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Formations brumeuses par endroits sur les côtes Sud, la nuit.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur les provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est et le Souss et de 11/14°C partout ailleurs.

- Température de jour en légère hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 10 novembre 2025:

Oujda min 12 max 25

Bouarfa min 12 max 23

Al Hoceima min 14 max 20

Tétouan min 8 max 22

Sebta min 16 max 21

Mellilia min 15 max 21

Tanger min 13 max 21

Kénitra min 11 max 23

Rabat min 12 max 21

Casablanca min 12 max 21

El Jadida min 12 max 22

Settat min 8 max 25

Safi min 11 max 26

Khouribga min 11 max 27

Béni Mellal min 13 max 27

Marrakech min 14 max 30

Meknès min 3 max 24

Fès min 6 max 24

Ifrane min 2 max 19

Taounate min 12 max 25

Errachidia min 11 max 25

Ouarzazate min 10 max 27

Agadir min 14 max 23

Essaouira min 15 max 24

Laâyoune min 18 max 28

Es-Semara min 17 max 28

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 17 max 34

Lagouira min 17 max 27

Midelt min 10 max 24

