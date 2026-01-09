Société

Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume, avec un temps froid sur les montagnes et un vent fort sur le Détroit ce vendredi 9 janvier

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/01/2026 à 06h02

Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, les Hauts Plateaux et le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques nord et localement sur le Moyen Atlas, la matinée et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, la nuit.

– Rafales de vent localement assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de –09/–04°C sur l’Atlas, de –03/02°C sur le Rif, les Hauts Plateaux et le Sud-Est, de 08/10°C sur le sud des provinces sahariennes et de 03/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord et centre ainsi que sur les provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026 :

Oujda min 04 max 15

Bouarfa min –01 max 14

Al Hoceima min 06 max 15

Tétouan min 08 max 14

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 12 max 15

Tanger min 09 max 15

Kénitra min 08 max 16

Rabat min 07 max 16

Casablanca min 07 max 16

El Jadida min 06 max 16

Settat min 05 max 14

Safi min 04 max 17

Khouribga min 02 max 13

Béni Mellal min 04 max 13

Marrakech min 03 max 17

Meknès min 03 max 13

Fès min 03 max 13

Ifrane min –02 max 08

Taounate min 06 max 12

Errachidia min 02 max 15

Ouarzazate min 00 max 13

Agadir min 07 max 19

Essaouira min 08 max 18

Laâyoune min 03 max 22

Es-Semara min 04 max 20

Dakhla min 07 max 23

Aousserd min 06 max 21

Lagouira min 11 max 23

Midelt min –01 max 12.

