Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume, avec un temps froid sur les montagnes et un vent fort sur le Détroit ce vendredi 9 janvier

Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, les Hauts Plateaux et le Nord-Est des provinces sahariennes.
– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques nord et localement sur le Moyen Atlas, la matinée et la nuit.
– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, la nuit.
– Rafales de vent localement assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et sud.
– Température minimale de l’ordre de –09/–04°C sur l’Atlas, de –03/02°C sur le Rif, les Hauts Plateaux et le Sud-Est, de 08/10°C sur le sud des provinces sahariennes et de 03/08°C partout ailleurs.
– Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord et centre ainsi que sur les provinces sahariennes.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026 :
– Oujda min 04 max 15
– Bouarfa min –01 max 14
– Al Hoceima min 06 max 15
– Tétouan min 08 max 14
– Sebta min 12 max 15
– Mellilia min 12 max 15
– Tanger min 09 max 15
– Kénitra min 08 max 16
– Rabat min 07 max 16
– Casablanca min 07 max 16
– El Jadida min 06 max 16
– Settat min 05 max 14
– Safi min 04 max 17
– Khouribga min 02 max 13
– Béni Mellal min 04 max 13
– Marrakech min 03 max 17
– Meknès min 03 max 13
– Fès min 03 max 13
– Ifrane min –02 max 08
– Taounate min 06 max 12
– Errachidia min 02 max 15
– Ouarzazate min 00 max 13
– Agadir min 07 max 19
– Essaouira min 08 max 18
– Laâyoune min 03 max 22
– Es-Semara min 04 max 20
– Dakhla min 07 max 23
– Aousserd min 06 max 21
– Lagouira min 11 max 23
– Midelt min –01 max 12.