Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume, avec un temps froid sur les montagnes et un vent fort sur le Détroit ce vendredi 9 janvier

Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, les Hauts Plateaux et le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques nord et localement sur le Moyen Atlas, la matinée et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, la nuit.

– Rafales de vent localement assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de –09/–04°C sur l’Atlas, de –03/02°C sur le Rif, les Hauts Plateaux et le Sud-Est, de 08/10°C sur le sud des provinces sahariennes et de 03/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord et centre ainsi que sur les provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026 :

– Oujda min 04 max 15

– Bouarfa min –01 max 14

– Al Hoceima min 06 max 15

– Tétouan min 08 max 14

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 12 max 15

– Tanger min 09 max 15

– Kénitra min 08 max 16

– Rabat min 07 max 16

– Casablanca min 07 max 16

– El Jadida min 06 max 16

– Settat min 05 max 14

– Safi min 04 max 17

– Khouribga min 02 max 13

– Béni Mellal min 04 max 13

– Marrakech min 03 max 17

– Meknès min 03 max 13

– Fès min 03 max 13

– Ifrane min –02 max 08

– Taounate min 06 max 12

– Errachidia min 02 max 15

– Ouarzazate min 00 max 13

– Agadir min 07 max 19

– Essaouira min 08 max 18

– Laâyoune min 03 max 22

– Es-Semara min 04 max 20

– Dakhla min 07 max 23

– Aousserd min 06 max 21

– Lagouira min 11 max 23

– Midelt min –01 max 12.